Байден хотел предоставить оружие Украине еще в 2014-м: что ему помешало

В 2014 году, в начале агрессии РФ против Украины, тогдашний президент США Барак Обама был категорически против предоставления Украине летального оружия. В то же время Джо Байден, занимавший тогда должность вице-президента, всерьез рассматривал такую возможность.

Об этом идет речь в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому".

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"Обама не обещал Украине ничего. США вводят против России санкции. Призывы пятого президента Украины Петра Порошенко предоставить оружие только раздражали Обаму", – говорится в сюжете.

Главным оппонентом Обамы по помощи Киеву внутри его же администрации стал тогдашний вице-президент Джо Байден. Он считал, что США должны предоставить Украине оружие.

Своими воспоминаниями поделился министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

"Когда я первый раз встретился с Байденом, в его офисе, и это было в присутствии только несколько представителей его команды и с моей стороны тоже было очень ограниченное (количество людей – Ред.), он мне сказал очень простую вещь: "Павел, я понимаю, что ты здесь очень накручен, эмоционально и там не получилось по оружию говорить, и не выходит даже по минимальным спискам и я тебе скажу в присутствии моих людей, что я бы сделал это по-другому. Но я много раз говорил это Обаме, я пытался его убеждать, в том числе твоими аргументами, но он стоит на своем". Вот буквально его слова", – вспомнил Климкин.

Почему администрация Порошенко не смогла убедить Обаму

"Я бы сказал, что администрация Порошенко действовала более-менее в традициях установившегося дипломатического этикета. Ну и мы знаем, что не получили результаты, на которые надеялись", – рассуждает профессор истории в Гарвардском университете Сергей Плохий.

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Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал главный аргумент, заставивший Дональда Трампа дать оружие Украине в 2018 году.

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