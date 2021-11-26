Байден и Эрдоган помогают освобождать украинских пленников, незаконно удерживаемых Россией — Зеленский

Зеленский отметил, что Россия прислушивается к президентам США и Турции.

Украина пытается вернуть своих пленных, которых незаконно удерживает Россия. Поэтому Зеленский уже обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и США Джо Байдену.

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Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

"У нас есть верифицированный полный список. Он передан Турции. Недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом. У него была встреча с президентом РФ. И на уровне контактных групп списки были переданы российской стороне. Я хочу его поблагодарить (Эрдогана, — ред.), потому что он просил за крымских татар, потому что для него это личный вопрос. Я его поблагодарил, ждем ответа, но его пока нет ", — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что пленных украинцев помогают освобождать и влиятельные политики, в частности Эрдоган и Байден.

"Также все люди, которые сегодня общаются с президентом России, а это — Шарль Мишель, госпожа Меркель, господин Байден тоже об этом говорят. Мы ждем разговора президентов США и России. Список пленных передан и мы ожидаем, что этот вопрос будет поднят. Есть вопрос прямой договоренности с Россией на эту тему, потому что пока то, что я вижу, кроме того, о чем договаривались мы и согласовывали потом Ермак и Козак, о чем договаривались мы с Путиным, кроме этих обменов, никакие обмены в других форматах не сработали. Я ко всем лидерам обращался. И сейчас списки передал Эрдоган и Байден и мне кажется, что они достаточно влиятельны. Россия их не слушает, но точно прислушивается. Есть разные списки: по одним постоянно поднимают вопросы на Минских заседаниях, есть списки относительно крымских татар. Есть списки наших пленных, которые находятся на территории РФ", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что офис "Крымской платформы" работает также над тем, чтобы помогать семьям незаконно задержанных украинцев.

"Отдельно по поводу поиска людей, о которых мы не знаем, где они, например, по крымским татарам, которые жили в Крыму или попали за решетку. Отдельно вопрос также по поводу помощи семьям, которые остались без своих мужчин, потому что их арестовали из-за политических убеждений, то по этому работает офис "Крымской платформы", – сказал президент.

Напомним, за период перемирия, установленного на Донбассе от 27 июля 2020 года, количество незаконно задержанных граждан увеличилось на 70 человек.

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