"Байден любит Украину искренне": Кулеба рассказал о встрече Зеленского с президентом США

Министр говорит, что у лидеров обоих государств сложились очень теплые и доверительные отношения.

Недавняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского была очень теплой.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр описал встречу Зеленского с Байденом.

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"Встреча была очень теплой, поскольку президент Байден – это человек, который любит Украину искренне, она в его сердце", – сказал Кулеба.

"Во-вторых, между президентом Байденом и президентом Зеленским сложились очень теплые доверительные отношения. Война – это такая вещь, которая друзей превращает в братьев", – добавил глава МИД.

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Напомним, после недавней встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне президент США сказал, что хочет победы Украины, добавив, что мы "продолжим поставлять Украине необходимое оружие и оборудование столько, сколько сможем". А Зеленский по итогам своего визита сказал, что получил "более чем положительные сигналы".

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