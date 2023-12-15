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"Байден любит Украину искренне": Кулеба рассказал о встрече Зеленского с президентом США

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Байден любит Украину искренне": Кулеба рассказал о встрече Зеленского с президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Министр говорит, что у лидеров обоих государств сложились очень теплые и доверительные отношения.

Недавняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского была очень теплой.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр описал встречу Зеленского с Байденом.

"Встреча была очень теплой, поскольку президент Байден – это человек, который любит Украину искренне, она в его сердце", – сказал Кулеба.

"Во-вторых, между президентом Байденом и президентом Зеленским сложились очень теплые доверительные отношения. Война – это такая вещь, которая друзей превращает в братьев", – добавил глава МИД.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кулеба: Магия переговоров! Что будет дальше с вступлением Украины в ЕС?

Напомним, после недавней встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне президент США сказал, что хочет победы Украины, добавив, что мы "продолжим поставлять Украине необходимое оружие и оборудование столько, сколько сможем". А Зеленский по итогам своего визита сказал, что получил "более чем положительные сигналы".

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Дата публикации
Просмотры
278
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