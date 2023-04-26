Байден на встрече с президентом Южной Кореи будет "давить" для поставки Украине снарядов — СМИ

Украина будет на повестке дня во время начавшегося накануне визита президента Южной Кореи в Соединенные Штаты. Сеул является важным производителем оружия в мире и Соединенные Штаты хотят договориться, чтобы он предоставил Киеву артиллерийские снаряды, об этом говорилось в публикациях американских СМИ, отмечают в ТСН.

Визит президентских супругов Южной Кореи в Белый дом проходит при непростых обстоятельствах. Сеул фигурировал в недавней утечке секретных документов Пентагона. В них говорилось, что по результатам прослушивания южнокорейской верхушки американцам стало известно, что в окружении президента Юн Сук Йоля опасаются, что США будут давить на них, настаивая на оказании военной помощи Украине.

Уже накануне визита The Washington Post выходит с материалом, в котором со ссылкой на источники в офисе Байдена утверждают, будут давить. США хотят, чтобы Южная Корея поставила Украине артиллерийские боеприпасы собственного производства.

Советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорит, что не будет опережать заявления президентов. Переговоры между ними состоятся в среду. В то же время напоминает, что официальный Сеул с начала войны не только предоставил Киеву невойскую помощь на 230 миллионов долларов, но и принимал участие в последнем заседании группы Рамштайн в Германии — той, где решают запросы Киева по поводу оружия. “Участие приняли более 50 стран, включая республику Корея. То, что Путин делает в Украине касается не только европейского континента, это глобальный вызов. И республика Корея ясно это понимает. Президент Юн понимает, и они участвуют”, – говорит Кирби.

Южная Корея опасается поставлять оружие Украине из-за угрозы конфронтации с Россией, потому что живет рядом с опасным и до зубов вооруженным соседом — Северной Кореей, что поддерживает тесные отношения с Путиным. Впрочем, за неделю до визита в Вашингтон президент Юн Сук Йоль предположил, что может оказать Украине летальную помощь. В качестве предпосылки он назвал массовые нападения на гражданские или серьезные нарушения законов войны. То есть, все то, что Россия уже сделала.

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