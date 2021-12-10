"Байден не подтвердил "слив": Зеленский заявил, что Украина сохраняет субъектность

По его словам, никакого слива Украины, по крайней мере, в их беседе, президент Байден не подтвердил.

Президент США Джо Байден в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Украина остается субъектом международной политики, и ни о каком "слиянии" речь не идет.

Об этом Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью Натальи Мосейчук на телеканале "1+1".

"Обсуждали подробно с президентом США о слиянии Украины, о каких-то за кулисами договоренностях между президентом США и президентом России без Украины. О каких-то новых условиях или старых условиях, не учитывая наш суверенитет или наше желание. Обо всех этих вещах мы очень детально вчера говорили. Даже говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия — некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обсуждать", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в разговоре с Байденом говорил о том, что на любых платформах или совещаниях, где речь идет об Украине — даже со странами НАТО или ЕС, где Украина не является членом, Киев будет субъектом.

"Украина этого требует, а Соединенные Штаты это подтверждают, что Украина будет субъектом", — сказал президент.

По его словам, никакого слива, по крайней мере, в их беседе, президент Байден не подтвердил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что благодаря США может появиться новая площадка для переговоров с Россией.

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