Байден не предлагал Зеленскому прямых переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР"

Байден не предлагал Зеленскому прямых переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР"

О такой возможности в разговоре с президентом США речь даже не шла.

Во время недавнего разговора Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом речь не шла о возможности прямых переговоров главы украинского государства с сепаратистами на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в эксклюзивном интервью на канале "1+1".

"Нет. Он мне не предлагал. Скажу откровенно – об этом в принципе речь не шла”, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также сообщил позицию французского президента, с которым у него сегодня был телефонный разговор.

"Он [Макрон] постоянно подтверждает, что нужно сделать все, чтобы Украина не осталась лицом к лицу с сепаратистами, чего хочет Россия", — подчеркнул он.

Глава государства также объяснил, почему возникла необходимость вовлечь в урегулирование ситуации на Донбассе президента США.

“Украина продолжает жить не Минском единым, как говорится. Поэтому была задача привлечь и получить заинтересованность со стороны США. Потребовалось их желание. Мне кажется, что оно сегодня есть", — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал ТСН подробности разговора с Байденом | Новости Украины

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