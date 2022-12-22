Байден — о кровавой войне Путина: "Мы не видели такого вторжения со времен Второй мировой"

Американский президент Джо Байден сравнил войну в Украине, развязанную российским президентом-диктатором Владимиром Путиным, со Второй мировой.

Об этом Байден сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом в Белом доме.

"Мы никогда не видели со времен Второй мировой войны большого вторжения в европейскую страну. Мы не видим, что Путин хочет изменить свои действия. Путин думал, что он ослабит Запад и НАТО, но наши отношения только укрепились. Я не вижу никакого ослабления поддержки Украины. Мы общаемся с нашими союзниками", — уверен Байден.

Другие заявления Байдена во время пресс-конференции

Президент США Джо Байден подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение в войне против Украины. Он объяснил, что украинцы не воспринимают президента России и не сможет оккупировать Украину.

Также Байден заявил, что Россия намеренно напала на гражданскую, инфраструктуру, чтобы лишать людей пищи.

Американский лидер подчеркнул, что Америка сосредотачивает свою помощь на четырех пунктах : ПВО, сотни артиллерийских систем из десятков стран, а также США работают с другими странами, чтобы дать Украине больше танков и оружия. К тому же речь идет о 200 тысячах боезапасов.

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