Байден писал мемуары, а Путин имел отца-абьюзера и был КДБистской "Молью": главное из биографий президентов РФ и США

Путин и Байден встречаются сегодня в Женеве.

Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин сегодня, 16 июня, встречаются в Женеве. Саммиту предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения на должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

ТСН. ua рассказывает главные моменты с биографий главы Белого дома Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

Джо Байден

Принес присягу и находится на посту президента США с 20 января 2021 года

Дважды женат, сейчас имеет двух детей (еще двое погибли) и пятеро внуков

Считает себя ревностным католиком

Не употребляет алкоголь, выступает против легализации марихуаны

Страдает с молодых лет заиканием, но ему удалось это частично преодолеть

Возраст: 78 лет

Рост: 182 см

Джозеф Робинетт Байден младший, известный как Джо Байден, родился 20 ноября 1942 года в Скрентоне (Пенсильвания, США). Уже в подготовительной школе Джо занимался спортом, играл в футбол, но из-за астмы был вынужден покинуть это занятие. Высшее образование он получил в Университете Делавэра в Ньюарке, где изучал историю и политические науки. Впоследствии получил степень доктора правоведения.

Уже в 30-летнем возрасте Байден стал сенатором США и находился на этом посту до 2009 года. В президенты Байден впервые баллотировался в 1987 году, но потерпел неудачу. Тогда его речь обвинили в плагиате и Байден выбыл из кампании.

Во второй раз он решился идти в президенты в 2008 году. Одним из его конкурентов от демократической партии был Барак Обама. Но опять Байден допустил ошибку и неосторожно высказался о своем конкуренте и его слова многие американцы расценили как оскорбление.

"Он первый топовый афроамериканец, прекрасно говорит, умный, чисто одевается и приятный на вид. Он — явление", — сказал тогда Байден.

Но уже в 2020 году Джо Байден стал победителем на президентских выборах в США, когда набрал 290 из необходимых 270 голосов избирателей.

Известно, что Байден больше всего ценит семью, но потеря родных людей нанесла ему сильнейшую боль в жизни. Его жена Нелия Хантер вместе с их дочерью Наоми погибли в автокатастрофе в 1972 году. От брака у него остались двое сыновей Джозеф и Хантер. Старший Джозеф в возрасте 46 лет скончался от рака мозга. Ему же Байден посвятил книгу мемуаров "Пообещай мне, папа".

Заметим, что выше упомянутый рассказ имеет 272 страницы, а для украинского читателя особенно интересен тем, что Байден описывает свои шесть поездок в Украину, и общение как с представителями бывшего руководства страны, так и свое разочарование из-за нежелания тогдашней власти бороться с коррупцией.

Сейчас Джо Байден находится во втором браке с Джилл Трейси. Они имеют общую дочь Эшли Блейзер.

В политике Байден выступает за сохранение санкций против России и ее возвращения в G7. А в недавнем телевизионном интервью президент Байден согласился с определением о Владимире Путине "убийце". Сейчас Вашингтон активно поддерживает Украину и имеет жесткую позицию в отношении России.

От сенатора к главе государства – политический путь Джо Байдена

Владимир Путин

Впервые стал президентом в 2000 году

Семейный статус: разведен, имеет двух детей

Рост: 170 см

Возраст: 68 лет

Глава политической партии "Единая Россия"

Кандидат экономических наук

Мастер спорта по самбо и дзюдо

Владимир Путин родился в 1952 году в российском Санкт-Петербурге в семье рабочих из Тверской области. Родные Путина никогда не занимали высоких постов и семья жила очень бедно. Двое братьев Путина умерли в детстве. В Сети есть информация, что отец Путина якобы выколол вилами глаз его матери. Впоследствии оба родителя Путина умерли от рака.

На четвертом курсе обучения в университете Путина завербовали в КГБ как "внештатного работника", а вскоре взяли в структуру официально, где проработал до 1990 года. И во время работы в спецслужбе даже получил агентурное имя "Моль".

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После этого Путин попал на работу в мэрию Петербурга. В те годы с именем Путина связывают создание первой валютной бирже в Петербурге. Уже с 1996 года он перебрался в Москву и за три года прошел путь от заместителя управляющего делами президента к секретарю Совета безопасности РФ. Уже в 1999 году Путин стал премьером России. Тогда же была осуществлена серия террористических актов: взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске (тогда погибли более 300 человек), а также вторжения боевиков в Дагестан. Подозревают, что мол это было выгодно Путину: для создания благоприятного общественного мнения перед вводом войск в Чечню и победы на выборах.

Уже в следующем году Путин впервые стал президентом РФ и сразу же начал усиливать давление на олигархов. Пост главы государства Путин занимал два срока подряд: по истечении четырех лет 14 марта 2004 был избран на второй срок. Третий Путина избрали на шестилетний срок в 2012 году после четырехлетнего правления Дмитрия Медведева. 7 мая 2018 года Путин стал президентом России в четвертый раз.

В 2008 году, когда Кремль возглавлял Дмитрий Медведев, Россия напала на Грузию. А уже в 2014 году — захватила Крым и начала войну на Донбассе.

Путин разведен, бывшая жена — Людмила Александровна Путина. Супруги воспитали двух дочерей. СМИ приписывают Путину связь с экс-гимнасткой Алиной Кабаевой.

ТСН.ua

ТСН.ua собрал интересные подробности о том, почему Байден и Путин выбрали для встречи именно Женеву, где собственно состоятся сами переговоры и каких результатов ожидать нам, украинцам. Читайте об этом по ссылке.

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