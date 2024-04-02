Байден провалился с Конгрессом, но надежда еще есть: Бен Ходжес – о военной помощи Украине (видео)

Бен Ходжес признался, что он разочарован, но в то же время убежден, что даже если США ничего не сделают, остальная Европа точно может сделать больше, чем делает сейчас.

Одной из самых больших проблем на фронте является нехватка боеприпасов для артиллерии и ракет для ПВО. И с прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский начал активно комментировать эту проблему. Он дал ряд интервью, в которых также призывает Палату представителей Конгресса наконец-то проголосовать за оказание помощи Украине. Но пока что изменений не наблюдается. Были даже предположения экспертов, что эта история может продолжаться до президентских выборов в США. Мол, этот вопрос скорее политический, чем военный.

О том, почему США так медленно оказывают эту очень важную помощь, и стоит ли Украине вообще ее ожидать, в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Ну, конечно, мне стыдно, что мы не смогли оказать необходимую помощь не только для того, чтобы помочь Украине победить, но и для того, чтобы помочь достичь того, что должно быть стратегическим интересом Соединенных Штатов и всего Запада, то есть поражение России. Но жаль, что вы, все ваши слушатели и украинское правительство видите, что прямо сейчас на это влияет внутренняя политика США, у нас есть очень небольшое меньшинство в Конгрессе, которое фактически способно держать в заложниках желание большей части Конгресса, которое состоит в том, чтобы оказать помощь Украине", – объяснил он.

Также читайте Чем завершится война: генерал Ходжес оценил шансы Украины

Бен Ходжес считает, что Байден провалился с Конгрессом, но надежда еще есть.

"Еще в феврале, я думал: хорошо, это будет сделано в марте. Очевидно, что этого не произошло. И сейчас я постоянно читаю отчеты людей, которые говорят, что, по их мнению, это произойдет наконец в апреле. Я не знаю, но Украина не может ждать. Итак, Конгресс проваливается. Но должен сказать, что президент Байден тоже провалился. Президент Байден плохо сформулировал, почему это важно для Соединенных Штатов, чтобы Украина победила, чтобы Украина не просто выжила, а победила Россию, что это в наших стратегических интересах. И потому президент должен проделать гораздо лучшую работу, обратившись к американскому народу и найдя пути, как это сделать", — подчеркнул американский генерал.

Ходжес признался, что он разочарован, но в то же время убежден, что даже если Соединенные Штаты ничего не сделают, остальная Европа точно может сделать больше, чем делает сейчас.

"Я имею в виду, что экономика всего Европейского Союза затмевает экономику России. А потом вы считайте, что могут производить Турция и Великобритания, Канада и т.д. Нет причин, чтобы эти страны не сделали гораздо больше, несмотря на провал Соединенных Штатов. И потому речь идет о политической воле, а не о промышленном потенциале", – отметил офицер армии США в отставке.

Бен Ходжес рассказал, что он живет в Европе и действительно чувствует, что все больше европейских стран наконец-то осознают угрозу.

"Очевидно, президент Франции Макрон был очень активен. Президент Чехии Павел был очень активен. И я чувствую, что в ближайшие месяцы у вас будет гораздо больше боеприпасов. Но просто стыдно. Трагично, что они так долго не поступают в Украину", — подытожил генерал Ходжес.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗️ БЕН Ходжес: Путин попытается захватить Киев и Харьков! Кто победит в войне и что будет с Крымом?

Напомним, Бен Ходжес также заявлял, что на Западе переоценивают диктатора Владимира Путина. В то же время генерал отметил, что цель Кремля состоит в захвате Харькова и повторном наступлении на Киев.