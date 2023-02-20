Байден сделает все, чтобы Украина победила: эксперт рассказал, что означает визит президента США в Киев

Визит президента США Джо Байдена в Киев — один из сильнейших шагов, предпринятых за последнее время, и он свидетельствует о том, что Украина получит все, что необходимо для победы в войне.

Такое мнение высказал военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министр внутренних дел Виктор Андрусив в интервью ТСН.ua.

"Но это шаг в общей тенденции, суть которой заключается в следующем: Запад принял решение окончить эту войну победой Украины. То есть визит Байдена означает, что никаких корейских сценариев, каких-либо вспомогательных переговоров с Россией, кроме нашей победы не будет. Поэтому это для нас и для всего мира большой сигнал. Я убежден, что за этим шагом будет еще много важных. Этот год точно завершится нашей победой, это подтверждает визит президента Соединенных Штатов".

Военнослужащий отметил, что сейчас на повестке дня Украина имеет два очень важных решения, которых стремится достичь — предоставление ВСУ дальнобойной артиллерии и самолетов.

"Я убежден, что этот визит является свидетельством того, что мы получим все необходимое. Возможно, это произойдет не так быстро, но если лидер свободного мира лично приехал в страну в войне, это значит, что он сделает все, чтобы эта страна победила", – сказал Андрусов.

По его мнению, в Кремле на визит Джо Байдена никак не отреагируют.

"Какой-то особой реакции у них быть не может. Я склонен думать, что все свои возможные реакции они уже продемонстрировали — удары ракетами, самолетами, танками", — подытожил он.

Визит Байдена в Киев

В понедельник, 20 февраля, Президент США Джо Байден прибыл в Киев.

Во время своего визита в Украину Байден анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодняшний визит его американского коллеги в Киев – самый важный за всю историю отношений. Он добавил, что результаты переговоров будут ощутимы в укреплении обороны Украины.