Байден в Европе усилит координацию для ответов на действия Москвы

Байден не скрывает, его приоритет — налаживание отношений с обиженными предшественником партнерами.

Во время своей первой поездки в Европу президент США Джо Байден пообещал, что на переговорах заявит Путину о недопустимости нарушения суверенитета других стран. И предупредил Россию о последствиях, если ту будет заниматься вредной деятельностью. Соединенные Штаты и Европа планируют усилить координацию для ответов на действия России. Между тем, Москва перед встречей американского и российского президентов подготовила Байдена свой сигнал.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Пытаться исправить то, что натворил Трамп — перед своим первым президентским визитом в Европу Джо Байден не скрывает, его приоритет — налаживание отношений с обиженными предшественником партнерами. И переговоры начнет с главой британского правительства. С Борисом Джонсоном Байден должен согласовать новую так называемую "Атлантическую хартию", где будет указано направления совместной работы стран, в частности, сферы климата и безопасности. И последний вопрос — очевидно, не пройдет без обсуждения России.

Также читайте В Кремле рассказали, когда Путин прилетит в Женеву на встречу с Байденом

Перед началом визита Байдена и перед встречей в Женеве 16 июня Путин отправил Западу мощный сигнал — признал Фонд борьбы с коррупцией Навального экстремистской организацией — то есть, фактически запретил деятельность российской оппозиции. Политические обозреватели утверждают, таким образом российский президент хотел подчеркнуть, что на переговорах не будет обсуждать внутреннюю политику своего государства. Решение признать фонд Навального экстремистским — резко критикуют США и Великобритания. А вот Джо Байден перед встречей с Путиным в конце концов предостерегает Россию.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных предсказуемых отношений. Наши две страны разделяют невероятные обязанности, в частности обеспечивают стратегическую стабильность и поддержку соглашений о контроле над вооружениями. Я отношусь к этой ответственности серьезно, но мне было ясно, что Соединенные Штаты будут реагировать решительно и конструктивно, когда российское правительство будет заниматься вредной деятельностью», — заявил президент США.

Новости мира: Байден предупредил РФ о последствиях вредных действий, а Москва подготовила свой сигнал

После встреч с Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II американский президент отправится на саммиты Большой семерки и лидеров НАТО. А после — на саммит ЕС-США, где со своими европейскими партнерами планирует усилить координацию для ответов на действия Москвы. По крайней мере, об этом говорится в черновике саммита, с которой ознакомилось агентство «Блумберг».

Работать планируют над угрозами, поступающими из Москвы — от кибератак к дезинформации. А еще намерены укрепить сотрудничество в сфере применения санкций против России.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку