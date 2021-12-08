Байден VS Путин: разговор стал очередным обменом беспокойствами и предупреждениями

Важной новостью для Украины является то, что США очень четко дают понять – они выступают категорически против каких-либо красных линий.

Разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным стал очередным обменом беспокойствами и предупреждениями. По крайней мере, в той части, которая касалась Украины.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

"Судя по сообщению Кремля, Путин повторил свою мантру об угрозе со стороны Украины и НАТО с требованием письменных гарантий не расширения Альянса, Байден выразил глубокую обеспокоенность наращиванием войск и предупредил о санкциях. Обсуждение всех этих чувствительных вопросов президенты делегируют соответствующим представителям для "предметного" обсуждения", – отметила она.

По словам Гетьманчук, важной новостью для Украины является то, что США очень четко дают понять – они выступают категорически против каких-либо красных линий: и своих (что необязательно хорошо для Украины), и российских.

"Рискну предположить, что даже те в Администрации Байдена, которая скептически относится к интеграции Украины в НАТО, вряд ли воспримут идею письменных гарантий о не расширении Альянса. Другой вопрос — выполнение Минских договоренностей. Не исключаю, что здесь как раз могут быть те, в окружении Байдена, кто считает, что Украина могла бы выявить более компромиссную позицию и тем самым хотя бы временно снять напряжение, — подчеркнула директор Центра "Новая Европа".

Гетьманчук уверена, что важно также, что США находятся в четком контакте и координации с украинскими партнерами, чего не было, скажем, в первые полгода президентства Байдена, когда украинское руководство узнавало некоторые шаги США на российском направлении из других, не американских дипломатических источников. Это касается также координации с европейскими союзниками, которая очень хорошо была налажена во времена вице-президентства Байдена, но также хромала в первые полгода его президентства.

"В настоящее время видим обновление этой политики", — сказала она.

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Помог ли этот разговор снова деэскалировать ситуацию, по словам директора Центра "Новая Европа", можно будет увидеть в ближайшие недели. Так же будет понятно, была ли цена, озвученная Байденом, воспринята Путиным как достаточно высокая, чтобы прибегать к военным действиям.

"Могу также предположить, что довольно быстро может состояться очередной разговор, поскольку Байден искренне считает прямой диалог наилучшим способом решения всех вопросов, а Путин этим уже в третий раз за полгода успешно пользуется, чтобы подпитывать миф о двух супердержавах, которые решают судьбу мира", — резюмировала она.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение, продолжавшееся 2 часа, было в закрытом режиме. Это были вторые большие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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