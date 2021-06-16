Байден vs Путин: топ-5 главных тем переговоров в Женеве — от Украины до Китая

Путин до сих пор мыслит категориями Ялтинской конференции 1945 года, когда Черчилль, Рузвельт и Сталин просто раскроили мировую карту после Второй мировой.

В Женеве стартовало главное геополитическое событие мира. Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры на старинной вилле La Grange 18 века рядом с живописным Женевским озером. На крыльце их встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. На удивление Путин не опоздал, как это он обычно любит делать. После первого протокольного фото лидеры США и России пожали друг другу руки и начали переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

После запланирован перерыв на чай/кофе и еще одна фотосессия. Затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием официальных делегаций. Всего будет 15-16 человек плюс переводчики. Предварительно на встречу отведено 5 часов. Общение Байдена и Путина с глазу на глаз пока не запланировано. Однако россияне этого не исключают. Закроют саммит в Женеве пресс-конференции Байдена и Путина. Они их проведут отдельно в 18:30 и 19:00 (по Киеву) соответственно.

Укажет ли Байден Путину на его место? Или, наоборот, пойдет на уступки и фактически реанимирует печальноизвестную "перезагрузку" 2009 года?

ТСН. ua проанализировал топ-5 главных тем переговоров: где между Байденом и Путиным могут быть общие точки соприкосновения, а где, наоборот, эмоции возьмут верх.

Кибератаки

На "счету" Владимира Путина Джо Байден — пятый президент США. До этого несменный хозяин Кремля уже встречался с Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем (младшим), Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

Наверное больше всего Путину в свое время повезло именно с Бараком Обамой, ведь именно при его президентстве США начали ошибочную политику "перезагрузки", которая привела к военной агрессии России против Грузии и Украины. А вот Украине больше повезло в свое время с Джорджем Бушем (младшим), ведь именно при его президентстве Украина вплотную приблизилась к получению ПДЧ в НАТО.

Associated Press

Сейчас отношения США-РФ находятся в самой низкой точке со времен "холодной войны". Об этом говорят как в Вашингтоне, так и в Москве. Причем начали они портиться с 2014 года — после оккупации Россией Крыма и части Донбасса. Затем были отравления Скрипалей в Солсбери и Алексея Навального, а также причастность России к взрывам на складах боеприпасов в Чехии.

Однако больше всего отношения США и России подорвали вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 и 2020 года, а также последняя серия кибератак. Вашингтон прямо не обвинил Кремль. Однако сказал, что Россия "несет определенную ответственность". Яркий пример — кибератака на крупнейшую в Северной Америке систему продуктопроводов Colonial Pipeline, которая обеспечивает более 40% потребностей Востока страны в жидком топливе.

Ниточки хакерских следов ведут к России, Северной Корее, Ирану и Китаю. Все они не самые дружественные США страны. Да, прямо их правительства могут быть не вовлечены в атаки. Однако вполне вероятно, что хакеры могут работать в их интересах. К тому же, атака на Colonial Pipeline странным образом совпала с задержанием американцами в Аравийском море судна без опознавательных знаков с грузом российского и китайского оружия для йеменских хуситов (которых поддерживает Иран в подрывной деятельности против союзника США Саудовской Аравии).

Сдержать Китай

За пять месяцев пребывания Джо Байдена в Белом доме можно констатировать, что он продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа по сдерживанию Китая. Однако, в отличие от Трампа, Байден считает, что на его стороне против КНР должен сыграть Евросоюз. Последнему это не очень нравится. Собственно это можно увидеть по риторике итоговых коммюнике саммитов Большой семерки и НАТО.

В обмен на неприменение Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", Евросоюз "заморозил" Соглашение о взаимных инвестициях с Китаем. Однако ТСН.ua уже писал, что Германия надеется его восстановить, чтобы избежать дальнейшей конфронтации с Пекином. Но, в таком случае не исключено возобновление американских санкций против российско-немецкого газопровода.

Россия же шантажирует Соединенные Штаты своим возможным военным и политическим союзом с Китаем. Москва уже продает вооружение КНР. В частности истребители, зенитно-ракетные комплексы, а также участвует в создании китайской системы ПРО. К тому же, параллельно со стягиванием российских войск к украинским границам в апреле, Китай увеличил давление на Тайвань, а США и их главный союзник в регионе — Япония — против того, чтобы Пекин взял остров под контроль силовым путем.

КНР не отстает. Проправительственная газета Global Times отмечает, что Соединенным Штатам не удастся разрушить дружбу России и Китая, да и вообще мир устал от гегемонистской позиции Вашингтона, который всем диктует свои условия.

Украина: между НАТО и РФ

Из кулуаров известно, что тему Украины россияне хотят обсудить под вечер, когда Джо Байден и вся американская делегация изрядно устанут. Но ставки слишком высоки, ведь именно Украина по сути и стала поводом для встречи: на фоне крупнейшего с 2014 года скопления русских войск возле украинских границ, Байден первым позвонил Путину и предложил встретиться.

Уже сейчас становится понятно, что бряцанием оружием возле украинских границ Путин "убил" сразу нескольких зайцев.

Во-первых, привлек внимание Байдена к своей персоне, потому слишком уж последний сосредоточил свое внимание на Китае.

Во-вторых, повысил ставки, чтобы выторговать уступки со стороны Запада. И первое, что приходит здесь на ум, — это отказ администрации Байдена с помощью санкций окончательно похоронить "Северный поток-2".

В-третьих, Путин до сих пор мыслит категориями Ялтинской конференции 1945 года, когда Черчилль, Рузвельт и Сталин просто раскроили мировую карту после Второй мировой. Хозяин Кремля считает, что бывшие республики советского лагеря должны остаться в сфере интересов России. Конечно, ни о каком их возможном вступлении в НАТО и ЕС в голове Путина речь не идет.

Сирия и Афганистан

За час до старта исторического саммита в Женеве, пресс-секретар Путина Дмитрий Песков призвал не питать пустых надежд на какие-то прорывы. То же самое американским журналистам сказал один из помощников Джо Байдена во вторник, 15 июня, когда тот летел из Брюсселя в Женеву.

Одним из камней преткновения, где прорыва пока не видно, станет Сирия и Афганистан. Вывод американских войск с обеих стран начался еще при Трампе. Хотя он так и не смог разрубить этот Гордиев узел. Администрация Байдена, как и в случае с Китаем, фактически продолжает эту политику, однако более решительно, отправляя сигнал, что Америка заканчивает старые войны.

Однако и здесь не все так просто.

Во-первых, американские военные были против вывода войск из Афганистана, поскольку это, по их мнению, погрузит страну в еще больший хаос терроризма, что может угрожать и самим Соединенным Штатам.

Во-вторых, это решение дало еще больше карт в руки российской пропаганде (хотя еще СССР потерпел поражение после интервенции в Афганистан) критиковать якобы слабость Вашингтона.

В-третьих, Путин фактически победил в Сирии. Президентом переизбрался Башар Асад, которого он поддерживает. Теперь на повестке дня — гуманитарная помощь. Россия блокирует продление мандата трансграничной помощи ООН жителям северо-западной провинции Идлиб, которая идет напрямую 10 млн внутренне перемещенных сирийцев. Путин же настаивает, чтобы ее распределяло правительство Башара Асада.

Права человека

Ну, и, собственно, еще одна тема переговоров Байдена и Путина — права человека. Это, если говорить в более широком контексте. На практике — это прежде всего судьба Алексея Навального. Запад ухватился за российского оппозиционера, как за последнюю соломинку и оплот демократии в России. Потому что второй президентский срок Путина в 2024 году подходит к концу и кто-то должен его заменить.

Да, с помощью поправок в конституцию, которые Путин провел через референдум, он может править Россией еще до 2036 года. Однако 36 лет назад ни Рональд Рейган, ни Михаил Горбачев, которые также встречались в Женеве, не думали, что очень скоро СССР вообще перестанет существовать. Если Алексей Навальный не выйдет из тюрьмы живым, США и ЕС обещают новые жесткие санкции против России.

Кроме того Путин не исключил обмена заключенными между США и РФ. Речь идет прежде всего о двух американцах Поле Уилане и Треворе Риде, осужденных в России за шпионаж, а также о двух россиянах — продавце оружия Викторе Буте и пилоте Константине Ярошенко, осужденного за сговор с целью контрабанды кокаина в США.

Ну, и, конечно, отдельной темой разговора станет Беларусь и ее фактическое поглощение Россией, что может стать предметом торга между Вашингтоном и Москвой. Сомнений у западных демократий в том, что это Россия помогла режиму самопровозглашенного президента Беларуси совершить акт государственного терроризма и принудительно посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair, нет. Этим Минск и Москва открыли ящик Пандоры, фактически подорвав безопасность пассажирских авиационных перевозок. Да, почти все европейские авиакомпании, включая украинские, уже обходят воздушное пространство Беларуси. Но это огромные убытки.

К тому же, не может диктаторский режим в центре Европы в 21 веке существовать вечно, держа в заложниках почти 10 млн беларусов. Именно поэтому Путин может любезно предложить свои услуги по транзиту власти в Беларуси от Лукашенко к кому-то менее одиозному, в обмен на уступки со стороны Запада, в частности США.

Новости мира: возможно ли сближение Путина и Байдена на переговорах в Женеве

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