Байден выступил в Польше и говорил об Украине: главное из речи президента США

Президент США Джо Байден выступил в Варшаве 21 февраля и пообещал поддержку Украине и Молдове, обратился к россиянам и напомнил РФ, что означает нападение хотя бы на одну страну-члена НАТО.

ТСН.ua собрал главные тезисы по выступлению Байдена в Польше накануне годовщины вторжения России в Украину.

Путин потерял силу

Президент США в центре Варшавы в выступлении перед многочисленной публикой заявил, что президент России Владимир Путин уже потерял свои силы, а демократия есть, была и будет навсегда.

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"Поэтому мы говорим о мире. Это то, что я вчера (20 февраля – ред.) хотел передать украинцам. И президент Зеленский сказал, что наша борьба сегодня будет означать, как будут жить наши дети и внуки", – заявил Байден.

Он также подчеркнул, что "диктатор, стремящийся возродить империю, никогда не преодолеет любовь народа к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России".

Военные преступления

Президент США напомнил о многих "брутальных преступлениях против человечества" со стороны России, которые она совершила в Украине. Политик подчеркнул, что "никто не должен отводить глаза от этих преступлений".

"Российские военные и наемники совершили военные преступления: убивали гражданских, насиловали женщин, бомбили жилые дома, воровали украинских детей. Они разрушали школы и детдома. Никто не должен отводить глаза от этих преступлений, которые Россия совершила в Украине", — отметил Байден.

Поддержка для Украины

Американский лидер поблагодарил Польшу и ее граждан за поддержку Украины и призвал делать это в дальнейшем. В то же время он отметил, что нужно быть честными: защита свободы – это не то, что можно сделать за день или неделю.

"Это очень длительный процесс. И Украина далее бореться против этого долговременного нашествия войны. Это может продолжаться долго, и много еще будет трагедий. Наши партнеры, наши союзники, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в их борьбе за свою независимость", — заверил глава Белого дома.

Он также отдельно подчеркнул, что США и государства в составе НАТО никогда не устанут поддерживать Украину до ее победы.

Фото: Associated Press

Трудные месяцы для Украины

Американский лидер предупредил, что следующие месяцы будут тяжелыми для украинцев, когда они будут защищать свою страну.

"Диктатор не сможет восстановить имерию. Поскольку Украина продолжает защищаться от российского наступления и ведет собственное контрнаступление, в дальнейшем будут тяжелые и очень горькие дни. Победы и трагедии", – отметил Байден.

Молдова

Американский лидер также подчеркнул, что для него очень важно поддерживать жителей Молдовы.

"… мы говорим и о Молдове. Потому что мне очень важно поддерживать свободных людей в Молдове. Я хотел бы попросить вас поаплодировать жителям Молдовы, президенту Санду", – сказал Байден.

Санкции

Байден анонсировал на этой неделе объявление новых санкций против России за вторжение в Украину, чтобы РФ "заплатила цену за свои преступления".

"Все, кто ответственен за эту войну, будут наказаны за преступления, совершенные россиянами. Защита свободы – это вопрос не одного года или периода. Это всегда важно", – сказал президент США.

Обращение к россиянам

Байден обратился к россиянам и заверил, что США не собираются разрушать или атаковать Россию.

"Соединенные Штаты Америки не собираются разрушать Россию, мы не собираемся атаковать Россию. Миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями, они никогда не были врагами. Это трагедия", – заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что решение о войне против Украины принял Путин, и "это его выбор – как долго будет продолжаться эта война".

"Он может остановить войну. Если Россия прекратит это нападение и выйдет из Украины – это будет конец войны, если Украина перестанет противостоять врагу – это будет конец Украины", – подчеркнул президент США.

В то же время, он заверил, что Украина сможет постоять за себя.

Россия и НАТО

Байден напомнил России, что нападение на одну из стран НАТО считается нападением на все территории Североатлантического союза.

"В России это знают: наступление против одной из стран НАТО – это нападение на все территории НАТО. В течение последнего года США создали коалицию со своими партнерами для противостояния России. И это борьба не против чего-то, это борьба за что-то – за то, что мы хотим построить, что мы хотим улучшить, построить мир", – сказал американский лидер.

Он добавил, что решение о мире в течение следующих пяти лет будет влиять на следующие 10 лет. Политик подчеркнул, что нужно делать выбор между хаосом и стабильностью.