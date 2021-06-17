"Байден заявил Путину, что будет стоять на защите Украины" — Кулеба прокомментировал встречу президентов США и РФ

17 июня на телеканале "1+1" обсуждают встречу лидеров США и РФ в Женеве, где одной из тем Байдена и Путина был украинский вопрос.

В США заявляют, что "никаких договоренностей об Украине без Украины не может быть".

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Разговор между ними (Байденом и Путиным — Ред.) Был предметным и они очень хорошо друг друга понимали, потому что президент Байден еще в статусе вице-президента с первых дней агрессии России против нашего государства знает этот файл, знает этот вопрос. Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы (Украина — ред.) не были между ними. Президент Байден четко заявил Путину, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины ", — отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что 17 июня имел разговор с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, которая подробно проинформировала о содержании разговора, в том числе в части Украины:

"Она сказала очень важные слова: "Уверяю вас, что ни президент Байден, ни вся наша команда не отступит от правила — никаких договоренностей об Украине без Украины", — акцентировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в прямом эфире программы "Право на владу" телеведущая Наталья Мосейчук прокомментировала бойкот, который объявила фракция "Европейская солидарность" каналу "1+1". Мосейчук заверила, что критика от "евросолидарности", которую услышала за последние дни в свой адрес, ее не обижает.

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