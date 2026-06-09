Базовая социальная помощь или «деньги на шару»: кому начислят выплаты в 2026 году

Украинцы смогут получить базовую социальную помощь

Реклама

В Украине готовится закон о базовой социальной помощи (БСП), который улучшит положение малообеспеченных слоев населения. Называется он «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи» и был принят Верховной Радой в первом чтении 28 мая текущего года. Однако почти год в экспериментальном режиме действует пилотный проект о базовой социальной помощи. Постановлением Кабмина №371 от 25 марта 2025 года он внедрен на два года, до 1 июля 2027 года. «Пилот» объединил несколько мелких социальных выплат в

Кому положена БСД и что нужно, чтобы получить от государства средства, которые не придется возвращать, выяснил ТСН.ua. Мы дали ответы на 10 главных вопросов о БСП.

Кто имеет право на БСП и в каком размере?

Реклама

Помощь ориентирована на семьи с низкими доходами, в частности:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери или родители, которые воспитывают детей самостоятельно;

лица пенсионного возраста, которые не имеют достаточного стажа для получения пенсии;

многодетные семьи, получающие пособие на детей и семьи с детьми с инвалидностью;

лица с инвалидностью (в частности с детства);

семьи, воспитывающие детей, чьи родители уклоняются от алиментов, не могут содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.

На 2026 год для расчета БСП используется базовая сумма в 4500 грн в месяц. Но 100% базовой суммы (4500 грн) ежемесячно выплатят на первого члена семьи, несовершеннолетних детей и лиц с инвалидностью I-II групп. На каждого следующего члена семьи выплачивается 70% базовой суммы (3150 грн). Например, семья из двух взрослых и двух детей до 18 лет может получить максимум 16650 грн в месяц.

Почему БСП составляет именно 4500 грн в месяц, а не привязана к прожиточному минимуму?

как пояснили в Министерстве социальной политики, есть две причины, почему выбрана именно такая сумма.

Реклама

Ориентация на фактический прожиточный минимум

Расчеты специалистов Минсоцполитики показывают, что реальная стоимость минимального набора товаров и услуг для выживания человека (еда, лекарства, одежда) находится в пределах 4-5 тыс. грн. А, например, официальный прожиточный минимум для трудоспособного человека — 3328 грн, для пенсионера — 2595 грн. Поэтому сумма 4500 грн — это попытка государства приблизить базовую социальную норму к реальным финансовым потребностям человека в современных экономических условиях.

Экономия за счет эффекта масштаба для семей

По старой системе помощь рассчитывали на каждого человека отдельно. По логике БСД, если люди живут вместе, их общие бытовые расходы уменьшаются (одна кастрюля борща на всех, один счет за отопление квартиры и т.д.). Именно поэтому первому члену семьи дают 100% (4500 грн), а каждому следующему взрослому - 70% (3150 грн). Эта пропорция скопирована с социальных систем европейских стран.

Как рассчитывается сумма БСП?

Максимальные выплаты могут получить семьи, которые не имеют совсем никаких доходов — никто не работает, не получает пенсию по возрасту или по инвалидности и т.д. Когда же какие-то официальные доходы есть — они отминусовываются от максимальных выплат. Вот пример для семьи из трех человек, где отец работает, а мать находится в декретном отпуске по присмотру за ребенком (2 года).

Суммарная базовая величина семьи:

Реклама

Мать (заявительница) — 100% = 4500 грн

Ребенок (2 года) — 100% = 4500 грн

Отец (следующий взрослый) — 70% = 3150 грн

В итоге лимит выплат для семьи составляет 12150 гривен.

Реклама

Расчет.

Отец работает на официальную минимальную зарплату. Начисленная зарплата 8 647 грн, минус налоги (23%) = 6658,19 грн.

Мать 860 грн (выплата на ребенка).

Совокупный доход семьи: 7518,19 грн.

Реклама

Реальный размер выплаты БСД: 12150 — 7518,19 = 4631,81 грн в месяц.

Очевидно, что в случае, когда официальная зарплата отца превышает после уплаты налогов 11290 грн (начисленная зарплата 13886 грн), БСД не назначается, потому что доход семьи составляет как раз 12150 грн.

Платят ли БСП безработным?

Да, но человек трудоспособного возраста должен официально состоять на учете в Центре занятости и иметь статус безработного. Если человек нигде не работает и не стоит на учете, БСП семье не назначат. Для безработных БСП назначается на 6 месяцев. Если за это время работу найти не удалось, выплату можно продлить еще на 6 месяцев, при условии, что безработный участвует в общественно полезных работах, проходит профессиональное переобучение или выполняет индивидуальный план трудоустройства от Центра занятости.

На каких условиях назначают БСП внутренне перемещенным лицам?

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) государство делает существенные уступки в критериях занятости и проверки имущества.

Реклама

Адаптационный период: в течение 6 месяцев после подачи первого заявления на БСП трудоспособные члены семьи имеют право получать помощь, даже если они еще не нашли работу и не зарегистрировались как безработные. После завершения льготного полугодия, чтобы не потерять выплату, трудоспособный переселенец обязан официально трудоустроиться, открыть ФЛП или стать на учет в Центр занятости.

Любая недвижимость, частный транспорт или земельные паи, которые принадлежат переселенцам, но остались на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, не учитывается при назначении БСП. Но если переселенец, находясь в эвакуации, смог накопить деньги и открыл депозит в банке на сумму более 100 000 грн, или купил новый автомобиль (выпущенный менее 5 лет назад) уже на подконтрольной территории, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) откажет в назначении БСП.

Могут ли получить БСП лица пенсионного возраста, не имеющие достаточного страхового стажа?

Да, но есть определенные условия. Только для одиноких людей от 60 до 63 лет без полного стажа помощь рассчитывается пропорционально количеству лет, которые были официально отработаны в течение жизни:

Стаж менее 10 лет (в том числе 0 лет): начисляется 53% от базовой суммы = 2385 грн.

Стаж от 10 до 20 лет: 62% = 2790 грн.

Стаж от 20 до 30 лет: 70% = 3150 грн.

Реклама

Стаж свыше 30 лет: 88% = 3960 грн.

Как долго могут получать БСП лица, достигшие пенсионного возраста?

Помощь назначается на 6 месяцев только для одиноких и может продолжаться в дальнейшем, пока человек нуждается в поддержке или пока не приобретет право на пенсию. В 2026 году для выхода на пенсию в 63 года необходимо иметь не менее 26 лет стажа. Те, кто имеет стаж от 20 до 25 лет, выйти на пенсию в 63 года не могут и получают БСД в размере 70% от базовой величины (3150 грн). Когда в 65 лет они переходят на минимальную пенсию (2595 грн), их доход уменьшается на 555 грн. Если страховой стаж еще меньше (от 0 до 10 лет), размер БСД до 65 лет составит 2385 грн.

Сколько времени можно получать БСП трудоспособным или лицам с инвалидностью?

Помощь назначается сроком на 6 месяцев с возможностью автоматического продления для некоторых категорий населения. Это касается в частности детей умершего кормильца, которые не имеют права на пенсию в связи с потерей кормильца, до достижения ими совершеннолетия (или до 23 лет, если они учатся на дневной форме). Пожизненно получают БСП лица с бессрочной инвалидностью.

Как оформить заявку на БСП?

Подать заявление на назначение базовой социальной помощи можно двумя способами:

Реклама

Онлайн — через мобильное приложение или веб-портал Дія. Это самый быстрый способ, поскольку большинство данных подтягиваются из государственных реестров автоматически.

Офлайн — лично обратившись с письменным заявлением в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в местный орган социальной защиты населения. Офлайн-способ обычно выбирают пожилые люди или те, у кого возникают трудности с электронными реестрами. После принятия заявления местные власти передают его в ПФУ, который и осуществляет расчет и выплату средств.

Кому помощь не назначат?

Выплата не предоставляется, если в семье:

- являются трудоспособные лица (от 18 лет до достижения пенсионного возраста), которые официально не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости;

Реклама

- в течение последних 12 месяцев совершались покупки на сумму более 100 000 грн;

- на банковских счетах членов семьи суммарно хранится более 100 000 грн;

- есть в собственности вторая квартира или дом (кроме жилья, которое разрушено или расположено в зоне боевых действий/оккупации);

- есть в собственности автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или более чем одно авто, выпущенное менее 15 лет назад.

Реклама

Выводы

Государство увеличило поддержку временно неработающих, малообеспеченных семей, людей с инвалидностью и нетрудоспособных пенсионного возраста, которые не имеют необходимого страхового стажа для получения пенсии. Постоянно пользоваться помощью без попыток найти работу трудоспособным гражданам не удастся.

Новости партнеров