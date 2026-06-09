Базовая социальная помощь вместо пенсии: кто может получить деньги от государства и сколько времени

Люди пенсионного возраста могут получить БСД

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Проблема недостаточного количества официального страхового стажа для выхода на заслуженный отдых является одной из самых острых для украинцев старшего поколения. Однако государство предусмотрело альтернативный механизм поддержки в виде базовой социальной помощи (БСД)

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Могут ли получить БСД лица пенсионного возраста без достаточного стажа?

Да, украинское законодательство позволяет получать такую государственную поддержку, однако для этого действуют четко определенные критерии. Эта опция доступна исключительно для одиноких людей в возрасте от 60 до 63 лет, которые не имеют полного страхового стажа.

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В таком случае размер ежемесячного пособия рассчитывается пропорционально количеству лет, которые человек официально отработал на протяжении всей своей жизни. Расчет осуществляется от базовой суммы по следующей шкале:

Стаж менее 10 лет (в частности, полное отсутствие стажа — 0 лет): начисляется 53% от базовой суммы, что составляет 2385 гривен в месяц.

Стаж от 10 до 20 лет: гражданам выплачивают 62% от базовой величины, а именно 2790 гривен .

Стаж от 20 до 30 лет: размер выплаты составляет 70%, что равняется 3150 гривен .

Стаж свыше 30 лет: государство начисляет 88% от базовой суммы, то есть 3960 гривен.

Как долго выплачивается БСД для лиц пенсионного возраста?

Первично эта социальная помощь назначается сроком на 6 месяцев и только для категории одиноких граждан. Однако выплаты могут беспроблемно продолжаться и в дальнейшем — до тех пор, пока человек объективно нуждается в финансовой поддержке, или до момента, пока он наконец не приобретет законное право на оформление полноценной пенсии.

В 2026 году правила выхода на заслуженный отдых стали значительно строже. В частности, для того чтобы официально выйти на пенсию в возрасте 63 года, гражданину необходимо иметь не менее 26 лет официального страхового стажа.

Законодательная ловушка: почему в 65 лет доход может уменьшиться

Те украинцы, которые имеют за плечами от 20 до 25 лет страхового стажа, объективно не могут выйти на пенсию в 63 года из-за новых лимитов. Соответственно, в этот период они имеют право получать БСД в размере 70% от базовой величины (это 3150 гривен).

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Однако после достижения 65 лет правила игры меняются, и эти граждане автоматически переходят с Базовой социальной помощи на гарантированную государством минимальную пенсию по возрасту. По состоянию на 2026 год размер минимальной пенсии составляет 2595 гривен.

Из-за такого принудительного перехода возникает ощутимый финансовый парадокс: реальный ежемесячный доход человека пенсионного возраста внезапно уменьшается на 555 гривен. Если же официальный страховой стаж человека еще меньше и составляет от 0 до 10 лет, то все это время (до достижения 65-летнего возраста) размер ежемесячной БСД стабильно будет составлять 2385 гривен, после чего состоится плановая переверификация социальных прав гражданина.

Больше читайте в материале: Базовая социальная помощь или «деньги на шару»: кому начислят выплаты в 2026 году

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