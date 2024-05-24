Базовая военная подготовка – вместо срочной службы: что это такое и кто должен пройти

Теперь вместо срочной службы молодые люди с 18 лет должны проходить базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

В Украине отменена срочная служба. Вместо нее новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины должны проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП) или базовую военную службу.

Что такое БОВП и базовая военная служба, кто и с какого возраста должен проходить, и можно ли от нее освободиться – читайте на ТСН.ua.

Срочная служба в Украине была отменена с 1 января 2024 года – соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал еще в начале 2022 года. До начала полномасштабной войны вместо срочной службы в планах было ввести интенсивную военную подготовку.

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Когда началось полномасштабное вторжение России, в Украине приостановили призыв на срочную службу на период военного положения.

В апреле 2024 года Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации, отменивший срочную службу и на будущее, то есть на мирное время. Предполагается, что ВСУ переходят на контрактную службу, а призывники с 18 лет должны проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП) или базовую военную службу. Для мужчин это обязательно, для женщин – добровольно.

Разница между базовой общевойсковой подготовкой и базовой военной службой в целом заключается в сроках и уровнях подготовки. Как объясняли в Минобороны, БОВП будет происходить во время учебы в учреждении высшего образования (с 2025 года). А базовая военная служба вводится вместо срочной службы и будет доступна тем, кто не учится в университете.

Базовая общевойсковая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка будет введена с 1 сентября 2025 года в учреждениях высшего образования Украины. Она будет включена в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина. Также ее можно будет пройти в учебных центрах ВСУ. По результатам студент получит военную специальность.

БОВП будет обязательной для студентов-мужчин. А студентки смогут проходить подготовку на добровольной основе.

Базовая военная подготовка – это военная подготовка, в рамках которой будущих военнообязанных будут обучать выполнять боевые задания, обращаться с оружием и взрывными устройствами, действовать на поле боя, оказывать домедицинскую и первичную психологическую помощь, соблюдать нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны и т.д.

"Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", – говорится в статье 10 закона о мобилизации.

Как сообщили в апреле в Минобразования журналистам "УП.Життя", еще нет точных сроков продолжительности базовой военной подготовки, это должен решить Кабмин. Но ориентировочно такое обучение может занять около одного-двух месяцев.

Количество людей, направляемых на базовую службу, сроки прохождения и объемы расходов на обеспечение будет определять правительство.

Кто еще может пройти базовую военную подготовку

Порядок проведения общевойсковой подготовки регулируется законом №1702-IX "Об основах национального сопротивления". По закону общевойсковая подготовка проводится в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства.

Базовую общевойсковую подготовку проходят:

граждане призывного возраста;

военнообязанные;

резервисты;

другие категории граждан, изъявивших желание присоединиться к национальному сопротивлению.

Базовая подготовка организуется и проводится под общим руководством Минобороны вместе с органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.

Базовая военная служба

Базовую военную службу должны пройти все мужчины с 18 до 25 лет. Когда проходить службу – каждый будет определять самостоятельно, однако сделать это нужно до 24 лет. К этому виду службы не будут привлекаться прошедшие базовую общевойсковую подготовку в узах.

Механизм такой:

в год, когда юноше должно исполниться 17 лет, он становится на военный учет и получает приписное;

в возрасте 18 лет юноша становится студентом и уже в заведении высшего образования проходит базовую общевойсковую подготовку,

если в возрасте 18 лет юноша не поступает на высшее образование, то должен выбрать год, когда будет проходить базовую военную службу.

Если до 24 лет призывник не прошел ни базовую подготовку, ни базовую службу, он будет призван на базовую военную службу. С 25 лет призывник подпадает под мобилизацию на общих основаниях.

Сколько длится базовая военная служба

Базовая военная служба будет состоять из двух частей: базовой и профессиональной.

В мирное время, в особый период (кроме периода действия военного положения) срок службы будет составлять до 5 месяцев. Из них – до 3 месяцев длится базовая общевойсковая подготовка, до 2 месяцев – профессиональная подготовка;

в особый период (кроме периода действия военного положения) срок службы будет составлять до 5 месяцев. Из них – до 3 месяцев длится базовая общевойсковая подготовка, до 2 месяцев – профессиональная подготовка; при действии военного положения срок службы составит до 3 месяцев. Из них – не менее 1 месяца – базовая общевойсковая подготовка, до 2 месяцев – профессиональная подготовка.

Те, кто пройдут базовую военную службу и получат военную специальность, не станут военнообязанными в контексте обязанности мобилизации, пока им не исполнится 25 лет.

Следует отметить, что прохождение базовой военной службы станет обязательным для желающих работать на госслужбе, в органах местного самоуправления, в органах полиции и прокуратуры. Эта норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Исключением будут непригодные к службе по состоянию здоровья.

Направление на базовую военную службу содержит следующие этапы:

медицинский осмотр (включая направление на дополнительные медобследования при необходимости);

профессионально-психологический отбор;

заседание комиссии по направлениям для прохождения базовой военной службы;

получение повестки от ТЦК и СП, где будет указано время и адрес, по которому необходимо прибыть для отправки в учебную часть или центр для прохождения базовой военной службы;

пребывание в соответствующем ТЦК и СП или на областном сборном пункте для отправки в учебную часть или центр.

Можно ли освободиться от БОВП или базовой военной службы

От прохождения базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях освобождаются граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые уже проходили военную службу.

От базовой военной службы получают отсрочку:

непригодные по состоянию здоровья после прохождения ВВК,

по определенным семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (перечень определен отдельно),

лишенные свободы по приговору суда,

подозреваемые в совершении уголовного правонарушения – до принятия решения суда,

выбравшие соответствующий год, когда желают пройти базовую военную службу.

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