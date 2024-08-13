Беда на Покровском направлении: есть ли угроза окружения и как поможет прорыв на Курск

Покровское направление – остается одним из самых трудных на фронте. О чем постоянно подчеркивают сообщения Генерального штаба. Количество боевых столкновений с врагом здесь постоянно самое большое на фронте.

Лишь по состоянию на утро 13 августа на Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка.

Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

Почему именно на Покровском направлении давит враг, что хотят захватить россияне и какие перспективы на этом участке фронта, ТСН.ua рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

Тактика россиян – наступать вдоль дорог

Покровское направление, по словам эксперта, остается самым трудным.

"Ситуация на Покровском направлении обострилась после захвата врагом Очеретиного. Это произошло по причине ряда ошибок в управлении войсками во время ротации наших бригад. Сейчас россияне используют железную дорогу от Очеретиного, через Прогресс в направлении Желанного. Кстати, это любимая тактика оккупантов – продвигаться вдоль железных дорог. шоссейных дорог. Там они начали наступательные действия слева и справа от дороги. Поэтому сейчас карта в этом районе больше напоминает ежа – много стрелок, причем изменения разительны за две-три недели. На север – враг движется на Воздвиженку, Ивановку, Веселое и Желание на юге", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Угроза мелких и больших окружений

Он добавляет, что, к сожалению, здесь у врага есть силы для того, чтобы действовать и давить на этих направлениях.

"В этом районе россияне формируют небольшие тактического уровня окружения наших войск. Сначала пробуют идти в лоб, а когда получают отпор, то смещают активность на фланги. Далее они бросают в бой все что могут, не считаясь с потерями, и таким образом, медленно, но продвигаются вперед. Сейчас, судя по карте , такие небольшие оцепления есть начиная от Воздвиженки через Веселое и до Желанного. Конечно, это опасно. Нашим защитникам приходится понемногу отходить, чтобы не попасть в окружение", – объясняет генерал-лейтенант в отставке.

Наступление врага на Покровском направлении с мелкими окружениями / Источник: DeepStateMAP

Он отмечает, что в этом направлении продолжаются ожесточенные бои. По словам эксперта, сейчас россияне пытаются пройти Гродовку, Красногоровку. И за счет такой тактики продвигаться дальше.

"Южнее Желанного есть угроза еще большего окружения. А именно возле Новоселовки первой, Уманского, Калинового и вокруг Камышевки и Птичьего. Здесь уже наблюдается существенное окружение наших войск. Сейчас враг пытается прижать наших защитников к реке Волчья. Если россияне смогут нарастить силы для наступления от Желанного на юг, то есть угроза формирования большого окружения", – отмечает Игорь Романенко.

Наступление врага на Покровском направлении/Источник: DeepStateMAP

Какова цель у врага и есть ли угроза для Днепра?

По словам военного эксперта, враг давит на Покровском направлении, чтобы продвинуться как можно дальше на запад.

"Думаю, что цель на этом направлении не город Днепр. До него далеко и чтобы выдвинуться на город оккупантам придется собрать очень много сил. А их, как известно, сейчас у Путина нет. Поэтому дальнейшее продвижение противника, при нынешних условиях, возможно на запад, чтобы потом повернуть на север на агломерацию Славянск-Краматорск. Или же враг может продвинуться на запад, чтобы потом пойти южнее на Курахово или еще дальше на запад, чтобы зайти в тыл нашей группировке, обороняющей Угледар", – замечает Игорь Романенко. .

Наступление врага на Покровском направлении/Источник: DeepStateMAP

Прорыв на Курск, что изменится на фронте?

Эксперт добавляет, что ситуация на Покровском направлении может измениться благодаря подразделениям ВСУ, которые сейчас на территории РФ продвигаются к Курску.

"Россияне подсчитали, что для стабилизации ситуации под Курском, им нужно собрать войско до 30 тысяч человек. А чтобы оттеснить к границе наши силы, им нужно от 70 до 100 тысяч солдат. Их уже перебрасывают с фронта, плюс технику и вооружение, чтобы остановить продвижение наших войск на Рыльск, Льгов, Курчатов и Курск. Уже известно, что для этого оккупанты снимают силы с Купянского и Покровского направлений. Например, танки россиян, которые должны были идти на усиление Покровского направления, сейчас перебрасывают под Курск. Также туда стягивают войска из Волчанского, Херсонского направлений и из-под Севастополя", – отмечает Игорь Романенко.

Военный эксперт добавляет, что задачей рейда в Курск и было частично улучшить ситуацию на восточном фронте и на его самых тяжелых участках, которым является Покровское направление.

Покровское направление на фронте/Коллаж ТСН.ua

При каких условиях остановится враг?

Мы поинтересовались мнением эксперта, может ли захлебнуться наступление врага на Покровском направлении, из-за прорыва наших войск в Курскую область и что для этого нужно.

По словам эксперта, это возможно, но при единственном условии – если нашим войскам будет предоставляться своевременная военная помощь от западных партнеров.

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"Конечно, определенные усилия предпринимаются. Но существенной помощи от американцев пока нет. Что бы там ни говорили, а заявления западных политиков не сходятся на практике с реальными делами. После полугодовой паузы с помощью американский президент извинился перед украинцами и пообещал "мощную поддержку" в дальнейшем. Но в июле нам оказали помощь всего на 200 миллионов долларов, а теперь пакет на 125 миллионов. Такая вот "мощная помощь", – говорит военный эксперт.

Он объясняет, что озвученная помощь от США в сумме 1,5 миллиарда долларов – это только заказ американскому ВПК, рассчитанный на 2-3 года. Но помощь в вооружении и современной технике нам нужна уже сейчас, чтобы уничтожать агрессора.

"Это нечто похожее на помощь от Бельгии, которая пообещала нам 30 истребителей F-16, но до 2028 года. Тем временем США помогает Израилю на 3,5 миллиарда долларов. А мы помним, что когда мы пол года сидели без помощи, израильтяне получили от США современные истребители F-35 и два типа мощных бомб к этим самолетам. Сейчас бы эти истребители и бомбы очень понадобились бы именно Украине, чтобы ускорить окончание войны", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Путин в отчаянии из-за Курска: будут ли новые ракетные удары и сколько ресурсов есть у РФ.

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