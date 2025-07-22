«Бегают целый день с бубнами»: в Запорожье спасаются как могут от опасного насекомого

Запорожье атакует саранча / © ТСН

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В Запорожье и в прилегающей к городу Кушугумской общине уже несколько дней подряд фиксируют массовое скопление саранчи. Об этом сообщили местные жители, опубликовавшие соответствующие видео в соцсетях.

По их данным, по состоянию на 22 июля саранчи настолько много, что определенное количество этих насекомых залетают в открытые окна многоэтажек.

В свою очередь, жители частного сектора жалуются, что вредители уже уничтожили, например, часть урожая подсолнечника, существенно повредили другие сельскохозяйственные растения.

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Они рассказали ТСН.ua о целых облаках этих насекомых в определенных районах города.

«В воскресенье я с дочерью приехала на железнодорожный вокзал Запорожья. Пока ожидали поезда, то увидели над вокзалом такое облако. Сначала не поняли, что происходит. Из-за плотности саранчи над головами испугались, создавалось впечатление, что их — десятки тысяч», — рассказала нам жительница Запорожья Алла Кожевникова.

Некоторые из комментаторов выдвигают даже такую версию, что в таком количестве саранча сама по себе внезапно появиться не могла, поэтому якобы возможно такое, что ее завезли намеренно.



По словам запорожских чиновников, одной из причин появления саранчи в таком количестве могло стать обмеление Каховского водохранилища после того, как в июне 2023 года Каховскую ГЭС взорвали российские оккупанты.

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Дата публикации 16:31, 22.07.25 Количество просмотров 144 Нашествие саранчи в Запорожье



Руководство главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области сегодня, 22 июля, отчиталось, что скопление саранчи было зафиксировано по всей плавневой зоне Кушугумской территориальной общины, а также в Коммунарском районе города Запорожья.



«В связи с быстрым и непредсказуемым перемещением летающих масс саранчи, было инициировано введение особого режима защиты растений по всей территории Коммунарского района, общей площадью 6110 га», — говорят чиновники.



По их данным, площадь зараженной вредителем территории в одном из районов города составляет уже 2991,6 га.



В свою очередь председатель Кушугумского поселкового совета Владимир Сосуновский в комментарии для ТСН.ua рассказал, что тенденция идет к увеличению численности саранчи.



«Сегодня люди бегали гоняли саранчу целый день. Бегали с бубнами, били в бубны, чтобы таким образом выгонять с полей. До этого травили саранчу. Но она сплачивается в большие стаи. Если стучать в бубны, саранча взлетает и перелетает в другие места», — рассказал нам Сосуновский.



В то же время, заместитель городского головы Запорожья Андрей Пятницкий так прокомментировал нам ситуацию: «Этим летом по южным регионам Украины наблюдается нашествие саранчи. Причин этому несколько. Основной причиной размножения саранчи стала засушливая весна».



И продолжил: «У саранчи четкий годовалый цикл развития. В нашей климатической зоне зиму она переживает в состоянии яйцекладки. В годы, когда нет засухи, зимой низкие температуры, большинство яиц повреждается грибами или вирусами. При повышенной температуре и засухе паразиты, которые обезвреживают яйца саранчи, нормально не развиваются, а количество саранчи растет в геометрической прогрессии».



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По его словам, другой причиной является то, что сельхозпроизводителями всегда регулировалось распространение вредных насекомых путем внесения химических средств защиты растений на полях, а также проведением вспашки земель.



«В настоящее время в период военных действий эти меры не выполняются или выполняются не в полном объеме. Таким образом, не осуществляется регулирование численности вредителя. Еще одной причиной является почти отсутствующее Каховское водохранилище, которое было водяным препятствием для распространения саранчи. Сейчас Каховское водохранилище поросло камышем, что стало значительной кормовой базой для саранчи», — резюмировал чиновник.



Как бороться с саранчой



На этот вопрос Андрей Пятницкий отвечает, что единственный вариант — борьба с помощью химических препаратов, разрешенных соответствующим законодательством, их перечень указан в Госреестре пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине. К этому он добавляет, что в случае обнаружения саранчи население должно обратиться к специалистам Госпродпотребслужбы.



«После подтверждения наличия «очага» саранчи, владельцы, балансодержатели соответствующих территорий должны осуществить меры по уничтожению саранчи», — говорит он.



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В то же время должностное лицо говорит, что для человеческого организма эти насекомые (они идентифицированы как египетская саранча, Anacridium aegyptium) не являются ядовитыми и не несут прямой угрозы. Опасность только для растений — саранча практически не выбирает, какие именно из них уничтожать.

Ранее сообщалось о нашествии лягушек на Днепропетровщине.



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