"Беги, Вова": эксперт объяснил важность визита Байдена в Украину и провел параллели со Второй мировой

США помогают Украине выиграть войну с россиянами, как в свое время помогли СССР выиграть войну с немецкими нацистами.

Визит президента США Джо Байдена в Украину свидетельствует, что Америка проводит такую же политику, как перед своим вступлением во Вторую мировую войну, с намерением помочь украинцам выиграть войну.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Михаил Притула.

"Я бы перевел его (Байдена – ред.) визит на простой язык – "беги, Вова, беги". Однако Путин не согласен с этим тезисом, поэтому он будет пытаться сопротивляться. Об этом, собственно, он говорил в сегодняшней своей речи. Он объяснял, почему россияне должны гибнуть – для того чтобы Вова не убегал", – обратил внимание эксперт.

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Он пояснил, что на сегодняшний день США и Байден проводят задекларированную в январе 1941 года политику, которая сейчас приемлема во всем цивилизованном мире. Речь идет о периоде перед вступлением Соединенных Штатов во Вторую мировую войну.

"Благодаря тем принципам, которые были тогда задекларированы, Соединенные Штаты помогали Советскому Союзу выиграть войну с нацистами. Сейчас так же по тем же принципам они помогают украинцам выиграть войну с рашистами. Суть не изменилась, действуют те же принципы – борьба за свободу от рабства, от нищеты, свободу совести и свободу слова. Именно эти четыре свободы являются во главе угла внешней политики как Соединенных Штатов, так и всего цивилизованного мира. Ведь все хотят жить, развиваться, обогащаться и не хотят умирать", – рассказал Притула.

"Умирать хотят почему-то только россияне, которым о чем-то рассказывает Путин. При этом именно он украл их деньги, а теперь хочет, чтобы они погибли. Поэтому его политика понятна", – добавил военный эксперт.

Напомним, Байден 20 февраля неожиданно прибыл в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время своего визита президент США, в том числе, анонсировал 500 млн дол. для Украины в рамках нового пакета военной помощи

В то же время Зеленский назвал визит самым важным за всю историю отношений Украины с США и анонсировал ощутимость переговоров для укрепления обороны государства.

Украинский военный, экс-советник Офиса президента и главы МВД Виктор Андрусив считает, что визит американского лидера в Киев свидетельствует о том, что Украина получит все необходимое для победы в войне.

Отметим, 21 февраля со своим обращением к Федеральному собранию РФ выступил президент страны Владимир Путин. В частности, он традиционно сыпал обвинениями в адрес Запада, обвинив западные страны в том, что они якобы делают из Украины так называемую "анти-Россию". По словам хозяина Кремля, таким образом, Запад стремится "оторвать от России" украинские территории, которые диктатор назвал "исторически российскими".

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