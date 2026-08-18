Бегите из городов и покупайте дрова: кто и зачем пугает украинцев "концом света" зимой 2026-2027

Киевлянам обещают зимой «конец света» / © ТСН

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В Сети ходят многочисленные сообщения о сложной зиме и усилении обстрелов со стороны России. Украинцев пугают новостями, друг от друга страшнее: людям советуют покидать Киев, искать дом в селе, запасаться продовольствием и водой, а зимой обещают почти конец света. При этом такие «новости» сообщают известные персоны.

«30 секунд — и взрыв»: пророчества бывших чиновников и экспертов

Например, бывший глава МИД Украины предсказывает жизнь в Киеве под постоянными обстрелами:

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«Киевлянам нужно готовиться к жизни в режиме — тревога, 30 секунд, взрыв. На сегодняшний день реальность такова, и изменений в ближайшее время я не вижу», — сообщил экспредседатель МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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До этого он советовал гражданам, у которых уже не выдерживают нервы, ехать на время из Киева, если есть куда.

Такие заявления еще больше пугают людей. Представители власти откровенно заявляют о будущем «Армагедоне» и советуют гражданам запасаться генераторами и дровами.

Андрей Онистрат, военный и в прошлом банкир, прямо говорит, что россияне разобьют наши ТЭС еще в ноябре или даже в октябре. По его словам, сами граждане должны позаботиться о наличии генераторов, инверторов и солнечных панелей, потому что власти не смогут обеспечить всех децентрализованно, и надеяться, что не будет сильных морозов. Мол, надо жить с мыслью, что не будет света, тепла и воды.

Кроме этого, раздаются прогнозы о возможных веерных отключениях газа, хотя подобное технически невозможно выполнить.

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В телеграмм-каналах также «предупреждают», что такие города, как Киев, Харьков и Одесса, могут «закрывать на двухнедельные локдауны», а ограничения этой зимой будут еще жестче, чем в прошлую.

Хайпожеры и ИПСО: что об этом говорят энергетические эксперты

Нагнетание в информационном пространстве специалисты связывают с возросшим уровнем российских ИПСО.

«Это с одной стороны, а с другой — у нас возросло количество людей, которых я называю хайпожерами или полезными идиотами, включая бывших чиновников, желающих привлечь к себе внимание. Но в их пророчествах нет ничего нового», — рассказывает ТСН.ua Михаил Гончар, президент Центра «Стратегия ХХІ» и эксперт по энергетической безопасности.

Он добавляет: если проанализировать то, что происходило прошлыми зимами за два последних года, то они были похожи.

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«Единственное, что массированность российских ударов стала больше — это действительно существенное отличие. Но это как раз результат с одной стороны того, что враг увеличил количество ударов по объектам критической инфраструктуры, прежде всего, энергетической. Противник несколько изменил тактику, подразумевается то, что россияне бьют по прилегающим к линии фронту и границе с Россией регионам. А это — Чернигов, Сумы, Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Херсон, Одесса, Николаев и Киев как столица», — отмечает Михаил Гончар.

Панические советы и краткая общественная память

Эксперт подчеркивает, что общественная память, к сожалению, кратка:

«Но все рекомендации, которые были после первой зимы с ограничениями света и тепла в 2022/2023 годах, также включали совет: если у людей есть возможность поехать в другой город или село из большого мегаполиса, то лучше это сделать. Поэтому я откровенно не понимаю, зачем сейчас эти „открытия“ и советы ехать в деревню. Такие советы — это нонсенс, потому что люди у нас умные, и если у них такая возможность есть, они ею воспользуются и без советов», — говорит Михаил Гончар.

То, что проблемы с отоплением или светом могут быть — это не какое-нибудь открытие, а цель врага, которую он из года в год не меняет.

«Пожалуй, только зимний сезон 2023/2024 годов был более или менее беспроблемным. Тогда враг больше сориентировался на обстрелы в весенне-летний период 2024 года, когда стремился погрузить Украину в испытание жарой. Кстати, такие стремления были у россиян и этим летом, но им это не удалось. Лето кончается, а существенных отключений у нас не было. Хотя были „пророки“, которые рисовали ужасные картинки, когда мы в жару +35 должны этим летом сидеть без электричества и с разбитой системой водоснабжения. Сейчас эти пророки рассказывают о тяжелой зиме. Лето, конечно, еще не закончилось, но, если сравнить с 2024 годом, тогда удары по энергетической инфраструктуре россияне начали 21 марта, и постоянно их наращивали», — вспоминает эксперт.

Михаил Гончар подчеркивает, что принципиально не участвует в хайпожертве и рисовании различных апокалиптических прогнозов:

«Такие прогнозы ничего нового людям не дадут, а сеять панику — это один из принципов ведения войны, и это все лишь подыгрывает на сторону России», — заключает эксперт.

Реакция от ЦПД на двухнедельные локдауны в больших городах

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины также отреагировали на новую волну панических публикаций относительно якобы угрозы двухнедельных локдаунов в Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах.

Руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко подчеркнул, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований и являются лишь личными предположениями спикеров, которые не вовлечены в процессы подготовки страны к отопительному сезону.

«Очередное нагнетание о „локдаунах“ в Киеве, Харькове и Одессе — это что-то новенькое. Для начала, советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о «еще жестче, чем этой зимой». У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были за пандемии ковид», — отметил Андрей Коваленко.

В ЦПИ призвали подходить к информации критически и опираться исключительно на оценки профильных специалистов, а не на громкие заявления посторонних комментаторов.

Дата публикации 20:41, 07.08.26 Количество просмотров 120 Взгляните, как и откуда РФ запускает баллистику! Что может остановить ракетный террор?



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