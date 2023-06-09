Бегство от большой воды под вражеским огнем: как вывозят людей из подтопленной Херсонщины

В оперативном командовании "Південь" сообщают, что эвакуация из Херсона продлится еще несколько дней.

Спасательная операция на подтопленной из-за теракта на Каховской ГЭС территории Херсонской области происходит фактически на линии фронта. За прошедшие сутки враг обстрелял Херсонщину 44 раза, выпустив 188 снарядов. Два человека погибли и 17 ранены.

Из-за опасности в город ограничили въезд волонтеров с лодками, которые присоединились к эвакуации людей. Это просят сделать во избежание скопления и не перегружать больницы Херсона.

О том, как проходит эвакуация, говорится в сюжете ТСН.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала граждан немедленно эвакуироваться из районов подтопления в Херсонской области. В самом Херсоне – одна из самых сложных ситуаций в микрорайоне Остров – он полностью затоплен. Однако люди, находящиеся на шестых-седьмых этажах, не хотят эвакуироваться.

Быстрого снижения воды не будет – это длительный процесс. Спасатели отмечают, что не смогут постоянно подвозить продукты и воду для людей, которые отказываются уезжать. Все силы должны сконцентрироваться на эвакуации людей.

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В Херсонской области оккупанты мешают нашим спасателям вывозить из зоны подтопления гражданских и обстреливают наши эвакуационные группы. Из артиллерии они попали в 2 учебных заведения, порт, не менее 30 частных домов и две многоэтажки.

Уже известно, что два человека погибли и 17 ранены. В результате вражеского артобстрела в поселке Днепровское пять человек получили ранения. В Бериславе управляемая авиабомба попала в частный дом, под завалами погибла 55-летняя женщина, ранен ее муж и один прохожий. В Казацком Каховского района в результате взрыва ранен 66-летний мужчина.

Катастрофическая ситуация в оккупированных селах, в частности, в Олешках. Там уже утонуло более 10 человек. Такая же ситуация в Голой Пристани, где жители очень ждут эвакуации.

Но говорят, что оккупанты их отказываются вывозить и спасать без российских паспортов. Люди сидят на крышах, у них заканчиваются продукты и вода. Они в отчаянии. Вода в низинах оккупированных населенных пунктов достигает крыш. Жители переплывают с крыши на крышу.

Там, куда могут добраться спасатели, эвакуация продолжается. По официальным данным, на 9 июня удалось вывезти 2,5 тысячи человек. Большинство из них селятся у знакомых и родственников в незатопленных районах Херсона. Или власти им предлагают общежития.

Напомним, 8 июня в результате российских обстрелов Херсона количество пострадавших во время эвакуации гражданских возросло до 18, один человек погиб.

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