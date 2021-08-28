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Бегство от скуки и недоедания: с отдыха лагеря на Львовщине родители массово забирают детей

Бегство от скуки и недоедания: с отдыха лагеря на Львовщине родители массово забирают детей

ТСН.ua

Более полусотни детей покинули лагерь "Соколы" досрочно.

На Львовщине из детского лагеря родители массово забирают детей. Путевки на отдых им дало государство — для оздоровления, ведь это детвора из малообеспеченных и многодетных семей. Вот только условия оказались такими, что выдержать их смогли не все.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Жительница Днепра Елена проехала 1000 километров за 15 часов, чтобы забрать двух своих дочерей из лагеря "Соколята". Вместо трех недель дети выдержали только одну.

Младшая дочь, 12-летняя Руслана сразу бросается в объятия мамы. На третий день в лагере девочка заболела. Говорит, что болела голова, тошнило, лихорадило и был резкая боль в животе.

Несмотря на такие острые симптомы директор лагеря не спешил вызвать медиков скорой помощи. Он уверял, что это не отравление, а нервный срыв — мол, девочка поссорилась с подругами и переволновалась.

Только после того, как мама по телефону настояла на вызове скорой, Руслану все же госпитализировали. Как подтвердила врач-педиатр Ольга Ворона, у маленькой пациентки были функциональные расстройства желудка.

Директор лагеря "Соколята" считает, что ничего чрезвычайного не произошло. "Ребенок жив-здоров, мама ее забирает, имеет право. Не все дети приехали к нам здоровыми", — говорит он.

Более полусотни детей отсюда забрали досрочно, по словам директора, потому что они тосковали по дому. Но родители настаивают, что причина в другом: дети здесь скучают и недоедают.

Дети рассказывают, что еда здесь невкусная, порции небольшие, часто приходилось ложиться спать голодными. Вожатые вынуждены были помогать на кухне, поэтому готовить развлекательную программу у них уже не было времени. Везде в помещениях лагеря — грязь, окна не открываются, чтобы проветрить.

Мама 10-летнего Дмитрия, который вытерпел в лагере всего неделю и умолял забрать его домой, говорит, что была шокирована окружающим грязью. "В одной комнате делают ремонт, во второй — дети размещены и этим всем дышат, этой пылью", — сетовала она.

К тому же вожатая, которая работала с группой Димы, уволилась во время заезда, после чего родителям сказали, чтобы искали новую вожатую или забирали детей.

"Вожатые ежедневно приходят на работу и ежедневно увольняются. Это текучесть кадров ", — невозмутимо заметил по этому поводу директор лагеря.

Причиной такой ситуации стало то, что тендер на оздоровление детей выиграл лагерь, который рассчитан на 250 детей. Однако, обязывался он принять в четыре раза больше воспитанников из малообеспеченных и многодетных семей со всей Украины. Поэтому там начали спешно расширяться и ремонтироваться.

"Должно было быть примерно 250-300 детей, а возросло до 1000. Это условия тендера, к сожалению, я не могу прокомментировать, почему так произошло", — прокомментировал ситуацию председатель Самборской райгосадминистрации Иван Ильчишин.

Чиновники не скрывают — вожатых, поваров и уборщиц втрое меньше, чем нужно. Сейчас готовится обращение в Львовскую ОГА, чтобы сократить количество детей и они могли должным образом оздоровиться.

Но путевки в "Соколята" уже распределены. Смены должны длиться с июля по декабрь. Чтобы дети с нуждающихся семей могли отдохнуть, из госбюджета выделили более 600 млн гривен. Дорогу малообеспеченные родители оплачивают сами.

Новости Украины: почему родители массово забирают детей из лагеря во Львовской области

Новости Украины: почему родители массово забирают детей из лагеря во Львовской области
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