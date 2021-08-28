Бегство от скуки и недоедания: с отдыха лагеря на Львовщине родители массово забирают детей

Бегство от скуки и недоедания: с отдыха лагеря на Львовщине родители массово забирают детей

Более полусотни детей покинули лагерь "Соколы" досрочно.

На Львовщине из детского лагеря родители массово забирают детей. Путевки на отдых им дало государство — для оздоровления, ведь это детвора из малообеспеченных и многодетных семей. Вот только условия оказались такими, что выдержать их смогли не все.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Жительница Днепра Елена проехала 1000 километров за 15 часов, чтобы забрать двух своих дочерей из лагеря "Соколята". Вместо трех недель дети выдержали только одну.

Младшая дочь, 12-летняя Руслана сразу бросается в объятия мамы. На третий день в лагере девочка заболела. Говорит, что болела голова, тошнило, лихорадило и был резкая боль в животе.

Несмотря на такие острые симптомы директор лагеря не спешил вызвать медиков скорой помощи. Он уверял, что это не отравление, а нервный срыв — мол, девочка поссорилась с подругами и переволновалась.

Только после того, как мама по телефону настояла на вызове скорой, Руслану все же госпитализировали. Как подтвердила врач-педиатр Ольга Ворона, у маленькой пациентки были функциональные расстройства желудка.

Директор лагеря "Соколята" считает, что ничего чрезвычайного не произошло. "Ребенок жив-здоров, мама ее забирает, имеет право. Не все дети приехали к нам здоровыми", — говорит он.

Более полусотни детей отсюда забрали досрочно, по словам директора, потому что они тосковали по дому. Но родители настаивают, что причина в другом: дети здесь скучают и недоедают.

Дети рассказывают, что еда здесь невкусная, порции небольшие, часто приходилось ложиться спать голодными. Вожатые вынуждены были помогать на кухне, поэтому готовить развлекательную программу у них уже не было времени. Везде в помещениях лагеря — грязь, окна не открываются, чтобы проветрить.

Мама 10-летнего Дмитрия, который вытерпел в лагере всего неделю и умолял забрать его домой, говорит, что была шокирована окружающим грязью. "В одной комнате делают ремонт, во второй — дети размещены и этим всем дышат, этой пылью", — сетовала она.

К тому же вожатая, которая работала с группой Димы, уволилась во время заезда, после чего родителям сказали, чтобы искали новую вожатую или забирали детей.

"Вожатые ежедневно приходят на работу и ежедневно увольняются. Это текучесть кадров ", — невозмутимо заметил по этому поводу директор лагеря.

Причиной такой ситуации стало то, что тендер на оздоровление детей выиграл лагерь, который рассчитан на 250 детей. Однако, обязывался он принять в четыре раза больше воспитанников из малообеспеченных и многодетных семей со всей Украины. Поэтому там начали спешно расширяться и ремонтироваться.

"Должно было быть примерно 250-300 детей, а возросло до 1000. Это условия тендера, к сожалению, я не могу прокомментировать, почему так произошло", — прокомментировал ситуацию председатель Самборской райгосадминистрации Иван Ильчишин.

Чиновники не скрывают — вожатых, поваров и уборщиц втрое меньше, чем нужно. Сейчас готовится обращение в Львовскую ОГА, чтобы сократить количество детей и они могли должным образом оздоровиться.

Но путевки в "Соколята" уже распределены. Смены должны длиться с июля по декабрь. Чтобы дети с нуждающихся семей могли отдохнуть, из госбюджета выделили более 600 млн гривен. Дорогу малообеспеченные родители оплачивают сами.

Новости Украины: почему родители массово забирают детей из лагеря во Львовской области

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