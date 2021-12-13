Бегство планировали заранее и делали это не впервые: в Сумской области разыскали двух пропавших детей

Бегство планировали заранее и делали это не впервые: в Сумской области разыскали двух пропавших детей

Двое пропавших детей правоохранители разыскали на железнодорожном вокзале в Харькове.

В Тростянке на Сумщине трое суток полиция разыскивала двух мальчиков, которые ночью сбежали из дома на автомобиле. Старшему Артему – всего 15 лет, меньшему Виктору – 10 лет.

Почему дети исчезли и как вышли на их след правоохранители – в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте В Харькове нашли подростка, разыскиваемого в Днепропетровской области

Исчезновение сыновей приемные родители обнаружили в половине седьмого утра. Родители увидели, что кровати детей были пусты. Они бросились искать их на улицу и звонить в полицию. Известно, что ребята скрылись на автомобиле. Родители утверждают: ни один из них не умеет ермовать. Впоследствии голубой Ford, на котором уехали малолетние беглецы, ночью зафиксировали камеры наблюдения, сообщает старший инспектор отдела благоустройства муниципальной безопасности Тростянецкого городского совета.

В многодетной семье из десяти детей восемь усыновлены. Приемные родители убеждают: накануне исчезновения в семье не было никаких конфликтов. Детям доверяли, воспитывали в любви и уважении. Почему дети скрылись – нет объяснений ни у родителей, ни у специалистов, контролировавших дом семейного типа.

"Дети взяли из дома большую сумму наличных и банковские карты, от которых они знали пин-коды, что еще раз свидетельствует о том, что в семье были доверительные отношения. Папа сказал: карты я не блокирую", — рассказала Зоя Палешко, руководитель отдела службы по делам детей Тростянецкого городского совета.

Мать подозревает, что инициатором побега был 15-летний Артем – первый усыновленный ребенок в семье. Говорит: мальчик спокоен, умный и сообразительный. Он уже убегал из дома в феврале, полиция разыскала его за двое суток в Киеве, куда за -25 градусов он достался автостопом. После побега с ним работали психологи, предлагали курс реабилитации и оставили приемную семью.

У правоохранителей нет сомнений, что мальчик и в этот раз планировал побег. Выяснилось , что в последнее время он изучал правила дорожного движения, увлекался географией.

Сегодня вечером, 13 декабря, копы нашли автомобиль, на котором передвигались малолетние беглецы — вблизи Богодухова на Харьковщине. А потом встретили и самих ребят — на железнодорожном вокзале в Харькове. Сегодня их должны перевезти обратно в Тростянец. Почему решились на побег – подросткам придется объяснять не только родителям, но и полиции.

Напомним, 10 декабря в Тростянце (Сумская область) из одной семьи пропали двое детей.

Читайте также: