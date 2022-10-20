Беларусь готовится к нападению: эксперт объяснил новую военную активность в стране

Украина готова к удару со стороны Беларуси. Будет тяжело, но это не переломит ход войны.

Военный эксперт Петр Чернык оценил новую военную активность в Беларуси как очередную угрозу для Украины. Беларусь может готовиться к нападению.

Об этом Чернык рассказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт пояснил, что передвижение техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов, о которых предупредили белорусские активисты, дает основания полагать, что Беларусь готовится к нападению. По мнению Черныка, эта техника – командная группа.

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"Они семь месяцев готовятся к нападению. Это такой же враг, как и Россия. Один в один", – отметил военный эксперт.

"Напомню, что в начале вторжения огромный контингент зашел в Чернобыльскую зону именно из Беларуси. Какие доказательства нам еще нужны? Может ли быть вероятность удара? Она никуда не исчезала семь месяцев. Готовы ли мы? Готовы. Переломит ли удар ход войны? Не переломит, но будет тяжело. Придут – перебьем, не придут – будет легче нам", – рассказал Чернык.

На вопрос о том, на каком участке белорусско-украинской границы может быть попытка нанести удар, эксперт ответил так: "На западе Украины у границы леса и болота, но от врага можно ожидать чего угодно".

"Был случай, когда за один день в Белогоровке враг потерял 800 человек и 73 единицы техники, на одном месте пять раз наводили понтон. Это вне здравого смысла, потому что после первой и второй неудачной попытки военные меняют тактику, а эти не меняют. Невозможно угадать, что в их головах. Они могут пытаться идти через болота", – добавил Чернык.

Что известно о военной активности в Беларуси

Спутниковые снимки зафиксировали, что на белорусскую авиабазу "Зябровка" у границы с Украиной за последние два месяца была опрокинута дополнительная военная техника: грузовики и ЗРК С-300, С-400.

В то же время в Беларусь прибывают российские войска в рамках развертывания региональной группы войск Союзного государства. В стране также проводится скрытая мобилизация, хотя власть и опасается социального взрыва из-за этого.

20 октября в Беларуси зафиксировали перемещение ЗРК С-300 вооруженных сил страны. Кроме того, в последнюю неделю происходит ротация белорусских войск вдоль всей границы с Украиной.

Генштаб ВСУ 20 октября сообщил о растущей угрозе наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

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