Беларусь и Россия начали учения на границе с Украиной, которые могут использовать для вторжения – эксперты

Лукашенко говорит, что войны не будет, если "нацики" не устроят провокаций.

На земле, в воздухе, на воде – в нескольких десятках километров от северо-восточной украинской границы Россия и Беларусь начали совместные учения «Союзная решимость 2022». Это может быть частью плана вторжения в Украину, опасаются западные союзники. И не покладая рук пытаются остановить Путина.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В день, когда вдоль украинской границы – и в России, и в Беларуси, на земле, в небе, на море проходят российские маневры, из Кремля комментируют, что Путин готовит ответ на позицию Вашингтона относительно гарантий безопасности, которых еще в конце прошлого года требовала Москва. Но даст ее, если сочтет нужным. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко последним заявлением подтверждает информацию западной разведки о том, что сценарий российского нападения предполагает сначала — провокацию под чужим флагом.

«Если бешеные «нацики» в Украине не устроят провокацию – мы не подошли, воевать не будем, не подошли к войне», – говорит Лукашенко.

Глава британской дипломатии Лиз Трасс делает очередную попытку убедить российского коллегу: за полномасштабную войну Россия дорого заплатит. «Нападение на территорию Украины станет крушением и для украинского, и для российского народа, и для европейской безопасности. Страны НАТО вместе четко дали понять: любое дальнейшее вторжение будет иметь сокрушительные последствия и очень дорого обойдется России», — заявила она.

После разговора Лавров не скрывает перед прессой, что никакого понимания стороны не пришли. И жалуется на НАТОцентризм и неспособность услышать российские требования. «Разговор немого с глухим у нас получается», – заявил Лавров.

Среди военной техники, которую Россия стащила в Беларусь, — истребители Су-35, штурмовики Су-25, зенитно-ракетные комплексы большого и среднего радиуса действия и "Панцирь" ближнего радиуса. Западные союзники подозревают, что эти учения – просто часть российского плана вторжения в Украину.

«Мы внимательно следим за войсками, что Россия перебросила в Беларусь – самая большая передислокация со времен холодной войны. Число российских войск на границе с Украиной растет. И хотя НАТО не угроза для России, отыскивая политическое решение, мы должны быть готовы к худшему сценарию», — заявил Столтенберг.

В нескольких десятках километров от украинской границы Россия и Беларусь начали обучение | Новости мира

«На кону сейчас стоит очень много, сейчас – крайне опасный момент, в опасности – правила, защищающие каждое государство, большое и малое», – добавил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В британском парламенте уже сегодня должен быть принят пакет санкций против России. Тысячу военнослужащих Лондон отправит в Восточную Европу на случай кризиса беженцев в результате российского вторжения. Три тысячи американских войск размещаются в Польше и Румынии. Находясь с визитом в Киеве, премьер Литвы пообещала, что в ближайшие дни к нам поступят «Стингеры». «Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и предоставим дополнительное вооружение и военное оборудование. В ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине не пришлось воспользоваться ими», — сообщила она.

В Борисполе разгружается уже десятый за последние дни самолет с американской помощью. Западные государства демонстрируют России: каждый новый день, который она накапливает на границе — это новое оружие и оборудование для украинцев.

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