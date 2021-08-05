Беларусь накрыла сильная буря: ветер с корнем вырывал десятки деревьев (видео)

В Витебской области Беларуси пронесся мощный ураган.

Ураган пронесся Беларусью — ветер был такой силы, что вырывал вековые деревья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Китайские туристы, которые кака раз путешествовали по Витебской области, зафиксировали на видео стихию. На кадрах видно, как шторм вырывает с корнем десятки деревьев, которые падают прямо на дорогу.

Водитель запаниковал, сдал назад и поставил свою машину в другом месте. В конце концов транспортное средство таки поцарапало, но туристы не пострадали.

Как сообщалось, несколько округов в Северной Аризоне в выходные накрыли муссонные дожди. Также из-за проливных дождей в Колорадо произошли оползни. Синоптики предупреждают местных жителей, что ливни могут привести к наводнениям.

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Новости мира: Беларусью пронесся ураган

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