Беларусь перебросила подразделение к границе с Россией: какова цель и существует ли угроза для Украины

Беларусь перебросила подразделение своей противовоздушной обороны к границе с Россией. Один ракетный полк, как сообщает мониторинговый проект "Белорусский Гаюн", теперь располагается в Могилевской области.

Какова цель перебрасывания белорусских военных в российскую пограничную сторону и существует ли угроза для Украины, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сегодня доподлинно неизвестна цель перебрасывания этих подразделений ближе к границе России.

"Я думаю, что в основном они находятся в южной части Беларуси. Граница Российской Федерации – это легенда прикрытия. Скорее всего, они будут ориентированы на защиту собственной территории от возможных пролетов каких-либо летальных аппаратов с нашей стороны. Беларусь готовится для передачи РФ — Россия резервировала 150 тысяч тонн горючего. Лукашенко очень боится наших войск. Он не раз заявлял, что мы 120 тысяч держим на границе, а у него 45 тысяч всего армия. Он боится, чтоб мы не накрыли. К примеру, Мозырский НПЗ расположен в непосредственной близости к нашей границе — 35-40 км. Поэтому возможна такая цель”, – рассказал Олег Жданов.

Также предположительно, что Беларусь будет "помогать" России, считает военный эксперт.

"У них же единая система управления. Россия их контролирует полностью – и белорусская пограничная служба подчиняется ФСБ РФ, и противовоздушные силы подчиняются РФ. Поэтому Россия могла попросить усилить часть своих областей. Прикрыть Курскую область или Брянскую область", – рассказал Олег Жданов.

Если в Украине появятся самолеты F-16, то мы попытаемся "погонять" российскую авиацию вдоль нашей границы, говорит военный эксперт.

“Надо же защищать границы и в Сумской, и в Черниговской области. Они там и ДРГ и самолеты чаще применяют. И баллистика оттуда бьет – по Сумам удар был буквально вчера. Так что вполне вероятно, что они попросили белорусов усилить, зная, что у них уже нет резерва систем ПВО. Они уже перебрасывают системы ПВО с одного края на другой, потому что их не хватает”, — считает Олег Жданов.

По его словам, гипотетически белорусское подразделение ПВО может угрожать Украине.

“Потому что комплексы С-300, С-400 могут применять ракеты в режиме земля-земля. Тот же Харьков обстреливают ими. С другой стороны, я понимаю, что существует договоренность с Лукашенко, что Беларусь не пропускает российские войска на свою территорию или не дает обстреливать. С территории Беларуси с конца 2022 года не производятся боевые действия в сторону Украины. Но их комплексы имеют такую возможность. На какое расстояние это теоретически возможно – 100-200 км. Новейшая ракета С-400 в режиме земля-земля может лететь до 200 км. Они достают до нас, россияне производили пуски С-400 по Киеву из Курской области в прошлом году”, — объяснил военный эксперт.

Напомним, в Вооруженных силах Украины сообщили, когда Россия снова может прибегнуть к массированным ударам по Украине.

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