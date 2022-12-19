"Беларусь становится полигоном": дипломат Бессмертный — о визите Путина в Минск и угрозе для Украины

Бывший посол Украины в Беларуси, дипломат Роман Бессмертный считает, что угроза наступления с территории РБ существует, и там есть вооружение, которое может угрожать Украине. Однако если Лукашенко решится открыто вступить в войну — это может означать начало краха его режима.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"В отношениях фюреров, диктаторов иногда так бывает, что они друг другу нужны, хотя отдельные из них собой ничего не представляли. Немного приведу исторические параллели. Адольф Гитлер зачитывался статьями журналиста Муссолини. Он очень любил их содержание. Ну, и надо отдать должное. Муссолини действительно очень хорошо писал, но, как потом оказалось, Муссолини не смог ни армию нормальную организовать, и о ней анекдоты ходили, и это стало проблемой для самого Гитлера все время его спасать. Даже визуально сегодня было видно, как Лукашенко тащился от наступившего момента, что не он в приемных стоит. А были такие случаи, в Сочи Лукашенко Путина 4 часа ждал в 2010 году. А теперь пришла коза к телеге", - объяснил Бессмертный.

Экс-посол Украины в Беларуси добавил, что Путин должен был совершить какой-то визит, чтобы компенсировать отмену своей пресс-конференции и других публичных мероприятий, а потому — уехал в Минск.

"В чем здесь дело? Очевидно, что на фоне фиаско на украинском фронте, для Путина отменена годовая пресс-конференция, целый ряд публичных вещей, поэтому ему нужно это чем-то компенсировать. На самом деле конец года и весна в отношениях Минск-Москва давно известна по повестке дня: тарифы на газ, нефть; уголь; минеральные удобрения; Это обычный набор. Очевидно, что по графику должен был быть визит Лукашенко в Москву. Потому что не Путин просит. А почему сейчас все так вернулось? Потому что поражения на фронте, отмененная пресс-конференция, целый ряд провалов во внешней политике России должны компенсироваться для собственного потребителя каким-либо нарративом. И, обратите внимание, в Кремле уже пришли к тому, что опубликуют ответ президента Аргентины на поздравление Путина с победой сборной. Так Кремль по отношению к фюреру еще никогда низко не падал", – сказал дипломат.

Роман Бессмерный объяснил, что на таких встречах никакие важные решения не принимаются. А своим визитом в Минск Путин хотел показать Западу, что Россия "умеет договариваться".

"Во-первых, на таких встречах никогда ничего не решается. Первые лица обычно ведут технические разговоры, или они это делегируют разбирающимся и потом просят принести соответствующий результат. Во-вторых, это нарратив для Запада, что Россия уже может переговоры вести в принципе... И это такой намек со стороны Кремля, что, видите ли, в Киеве не хотят, а мы хотим, готовы... И было видно, как довольна рожа Лукашенко, да еще совершенно бессмысленные слова, раздражали Путина и Шойгу. Но они должны эту роль играть, потому что им нужно что-то продать русняку собственному, который начинает что-то думать, что что-то не так. Во-третьих, ключевой компонент – это вопросы оборонно-безопасного блока, которые сегодня их просто связали как Гитлера и Муссолини", - сказал Бессмертный.

Экс-посол Украины в Беларуси объяснил, что белорусской армией и так фактически руководят Шойгу и Герасимов.

"Никакой необходимости в поиске дополнительных аргументов у Путина для Лукашенко нет. Потому что межгосударственные соглашения, нормативная база союзного государства, общая доктрина, межотраслевые соглашения и т.д. они и так сделали ВС Беларуси в полном подчинении Генштаба РФ. Поэтому тема непосредственного управления войсками находится в руках Шойгу и Герасимова. 9-10 тыс. чмобиков, приехавших в Беларусь, их там учат. И очень ярким подтверждением является то, что из последних поставок, которые были в Беларусь, поставлены Уралы и Зил-131 в так называемой транспортной грузовой комплектации. Они непригодны для участия в боевых действиях, а их используют для грузовых перевозок и учений. То есть, Беларусь немного становится таким полигоном для подготовки", — сказал дипломат.

Роман Бессмертный считает, что Беларусь представляет опасность для Украины и там действительно есть вооружение, однако вопрос, насколько этого всего хватит.

"Если посмотреть на поставки ракетно-космической составляющей, то она идет частично РСЗО "Тор", зенитки какие-то. И когда понимаешь, что там есть, а там есть С-300, комплекс Полонез, модернизированный комплекс Р-17, собственно это то, что самое опасное для Украины в нынешних условиях. Плюс бронетанковые силы, из которых 500 готовы к бою, и еще столько находится на консервации (что, в постсоветской системе означает, что это очень близко к слову металлолом). Ну и в дополнение к этому – почти 50 тыс. всего личного состава… И если собрать весь этот потенциал и представить, что его бросили в атаку, ну на неделю их хватит, не больше… Поэтому, говорить, что обсуждались вопросы оперативно -тактического планирования, это большое преувеличение. Тем более, потребности в этом нет никакой. А вот тема подготовки в рамках так называемого совместного контингента сил, есть", — пояснил дипломат.

Роман Бессмертный считает, что Лукашенко и Путин по необходимости могут отправить белорусов на войну против Украины. Поэтому стоит быть готовым к потенциальной опасности.

"Даже 35% белорусского общества считают, что их бросят в бой, и они уйдут. Но 49% считают, что им нужно сразу сдаться в плен. Я уже не говорю о том, что более 90% белорусов против участия. И здесь возникает такой "нежданчик", суть которого заключается в том, что бросить белорусскую армию сейчас в бой вместе с чмобиками или без, это не имеет значения, это означает, что привести кремлевского фюрера к очень быстрому поражению. Второй тезис – это, если из Беларуси будут стрелять, то надлежащий ответ будет предоставлен. В нынешних условиях в ближайшие месяцы удара оттуда не будет. Но если это произойдет, это откроет дорогу к устранению режима Лукашенко от власти, и это уже конец кремлевскому фюреру. Потому что дальше пойдет цепная реакция, это ускорит катастрофу", — сказал дипломат. .

Приезд Путина в Беларусь

Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря прибыл с визитом в Белоруссию. Его в аэропорту встречал самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко и его сын. Там диктатор не заметил последнюю ступеньку на трапе и едва не споткнулся. Также с Путиным приехали Шойгу и Лавров. Последний заявил, что "война против Украины была необходимой", поскольку Запад отреагировал и не разрешил РФ просто так убивать украинцев и вторгаться на территорию чужого государства.

В ходе встречи диктаторы обсудили экономическое сотрудничество, а Лукашенко заявил о "необходимости диалога с Западом". Также Лукашенко признал, что он и Путин – это агрессоры и самые токсичные люди планеты. Путин и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество. Речь также шла о вооружении для РБ.

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