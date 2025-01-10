Беларусь стянула войска: готовит ли Россия новое наступление на Киев

В ГПСУ сообщили, что сейчас на территории Беларуси подразделений российских войск нет.

Беларусь снова стянула войска к границе Украины! Что происходит? Может ли территория Беларуси снова стать плацдармом для атак российской армии по Украине? Не готовятся ли рашисты к реваншу перед 24 февраля и что будет с Киевом и областью? Как сложившуюся ситуацию комментируют пограничники и о чем предупреждают эксперты?

Детальнее – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новое скопление белорусских войск

Беларусь снова нарастила военное присутствие у границы Украины. Подразделения Сухопутных войск Беларуси перебросили максимально близко к границе Черниговской области. В частности, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала военную активность на территории Беларуси в течение 23 декабря — 5 января. По данным группы, подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы. Также там отметили, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

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Впоследствии в Сети заговорили о том, а не готовится ли Россия к реваншу к 24 февраля и есть ли угроза для Киева и области.

Что говорят пограничники и эксперты?

О текущей ситуации на границе в комментарии для ТСН.ua рассказали спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко и бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

На вопрос о том, может ли быть Россией повторно использована территория Беларуси для воздушных атак по Украине, Владислав Селезнев отвечает однозначно: "Конечно":

"Давайте вспомним события января и февраля 2022 года, когда Лукашенко рассказывал, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для атак российской армии. Оказалось, что стала. Поэтому мы всегда должны быть начеку. Недаром украинский Генштаб вынужден держать большой комплект сил и средств именно на украинско-белорусской границе. Именно поэтому мы провели там огромный объем работ по созданию инженерных фортификаций. Там мы продолжаем быть начеку из-за вероятной агрессии с севера".

Может ли быть новое наступление на Киев?

В течение почти трех лет войны военные эксперты не исключали вероятность повторного наступления врага на Киев. По мнению Владислава Селезнева, нельзя исключать такой вариант и сейчас:

"Продолжается полномасштабная война. Кремлевский диктатор Путин никоим образом не считается с позицией минского диктатора. Так что вполне вероятно может использовать как воздушное пространство, так и территорию Беларуси для осуществления определенных агрессивных шагов. Не факт, что это произойдет, но такого варианта развития ситуации исключать нельзя. Если находиться в иллюзии, то это прямой путь к коллапсу".

Киев защищен

По словам Селезнева, по состоянию на сегодняшний день рубежи Киевской области и непосредственно столицы защищены определенным образом, при этом большинство информации об этом не подлежит огласке. В свою очередь о текущей ситуации на угрожающих направлениях, которым является белорусско-украинская граница, рассказал и спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко:

"В первую очередь нужно говорить о том, насколько ситуация может меняться, какую угрозу несет Украине. За этим следят подразделения разведки Украины. Также добавлю, что еще с 2022 года, пытаясь перебросить ответственность на Украину, Беларусь постоянно ведет риторику, что мы угрожаем их безопасности, забывая при том, что именно они открыли для россиян свою границу для нападения на Украину".

Демченко также добавил, что Беларусь под этим предлогом проводит разного рода учения и держит определенное количество своих подразделений на направлении границы с Украиной, показывая в качестве усиления своей обороноспособности. А ряд новостей о скоплении определенного количества военных в приграничных районах Беларуси Андрей Демченко дополнительно комментирует следующим образом:

"Могут происходить и ротации этих подразделений, их количество не увеличивается. На данный момент какой-то ударной группировки, которая была бы на направлении нашей границы и представляла бы нам угрозу – такого не отмечается. Изменений в обстановке также не зафиксировано. Как не зафиксировано ни техники, ни личного состава в непосредственной близости от нашей границы".

Есть ли российские войска в Беларуси?

Резюмируя, Демченко отметил, что сейчас на территории Беларуси у России нет своих подразделений, как это было раньше. Как, например, в прошлом году, когда количество российских военных могло достигать 10-12 тыс. Россия постепенно вывела их на свою территорию, а в рамках ротаций новых не заводила.

О том, что никакой угрозы Беларуси для Украины пока нет, говорит и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кстати, стоит упомянуть, что на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кто-то "дает команду президенту Украины Владимиру Зеленскому втянуть Беларусь в войну".

Лукашенко подчеркнул, что "будет делать все, чтобы в стране сохранился мир", ведь по его словам, "если Беларусь втянут в войну, то она может ее не выдержать как государство".

Заявление Зеленского о Лукашенко и оправдания диктатора

Ранее Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко приносил прощения за ракеты, выпущенные с территории Беларуси. По словам Зеленского, Лукашенко даже предлагал ударить по Мозырскому НПЗ в Беларуси в начале полномасштабного вторжения.

Но Лукашенко очень не понравилась откровенность Зеленского, поэтому очень быстро его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт опровергла информацию, что белорусский правитель якобы извинился. Говорит, что не за что извиняться. А вот факт разговора Лукашенко и Зеленского в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину она подтвердила.

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