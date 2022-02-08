Белая птица с синей меткой: как в Киеве спасали лебедя, прилетевшего из Литвы

Белая птица с синей меткой: как в Киеве спасали лебедя, прилетевшего из Литвы

Эту взрослую самку впервые видели в Украине еще десять лет назад.

Лебедь с куском синего пластика на шее поселился в столичном парке "Наталка" и стал героем соцсетей. О птице много писали, беспокоясь о его судьбе, и звонили по телефону орнитологам с просьбой спасти беднягу.

О подробностях этой "спасательной" операции идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Эта птица стала известной благодаря многочисленным фото в соцсетях. Неравнодушные люди, увидевшие его в одном из городских парков, волновались за судьбу лебедя. Одна из таких людей, киевлянка Яна даже нашла ветеринаров, чтобы они осмотрели "страдальца".

"Они готовы принять на осмотр этого лебедя и помочь. Единственная проблема – они не могут его поймать”, – рассказывает она.

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Однако биолог Сергей, работающий в центре "Межигорье" и спасающий обездоленных лебедей, которые без помощи людей не могут выжить, говорит, что в этой ситуации помощь птице не нужна. Более того, если кто-то попробует ее поймать, может навредить и птице, и себе.

“Взрослый здоровый лебедь, в принципе, крылом может человеку сломать нос. Клювом он ничего сделать серьезного не может, его оружие – это крылья, которыми он бьет, как кнутом”, — объяснил специалист.

По словам Сергея, лебедь – здоров и ему ничего не угрожает. Синяя пластиковая метка на его шее никакого вреда не причиняет, а является своеобразным чипом, позволяющим отслеживать миграцию птицы. У каждой страны свой цвет.

Синий ошейник, первая буква Т – это Литва. Обратившись в центр кольцевания Литвы, мы получили информацию о лебеде с указанными метками.

Известно, что поселившийся на оболонском заливе лебедь является взрослой самкой. В Литве птицу окольцевали еще в 2011 году, когда ей было чуть больше 3 лет. В 2012 году она прилетела в Ивано-Франковск, где перезимовала, а потом снова улетела на родину, вероятно, родить лебедят. Долгое время самка лебедя мигрировала и год назад вернулась в Украину, на этот раз — в столицу.

Кстати, украинских лебедей тоже кольцируют. Но их метка – желтого цвета и расположена преимущественно на лапах. Метки получают все, кого удается поймать.

В столичном парке спасали лебедя с куском пластика на шее

Автор: Татьяна Демух

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