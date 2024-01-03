Белгород изрядно потрепало: что известно о недавней "бавовне" в российском городе

В Белгороде в последнее время очень неспокойно.

В российском Белгороде днем 30 декабря произошел мощный ракетный удар. Впоследствии россияне заявили об обстрелах 2 и 3 января. Так, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду, 3 января, ПВО якобы сбила над областью много ракет.

Что же творилось у соседей на самом деле – рассказала в эксклюзиве ТСН.ua Виктория Гнатюк.

"В Белгороде в последнее время неспокойно. В ночь на 3 января снова завыла тревога. Впоследствии завыли и жители города. Говорят, что их накрыло взрывами и начали молиться на свое ПВО", — говорится в сюжете.

Минобороны России уже взялось отчитываться перед жителями, что "все избили, попадает нет, все хорошо".

"Дежурные средства ПВО утром 3 января уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха"", — сказали в российском Минобороны.

Между тем россияне сетуют, что с кроватей они подрываются уже после взрывов, потому что система оповещения, на которую списали миллионы рублей, почему-то не работает.

Ну а еще россияне подозревают, что им что-то не договаривают, говорят, последствия страшнее, чем показывают и даже соглашаются, что такие обстрелы – следствие так называемого СВО.

За последние дни российский Белгород изрядно потрепало. В городе – страшный переполох, все сворачивают работу, а людей загоняют по домам.

"Последние события таковы, что эти меры считаем необходимым. Всем лучше сейчас оставаться дома. Благодарен бизнесменам за понимание. Безопасность и сохранение жизней людей – сейчас главное", — заявил мэр Белгорода.

К россиянам обратился и губернатор области Вячеслав Гладков, сказал, что для детей дверь в школы пока тоже закрыты, как минимум до 19 января.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Страшно! Страшно! А что же так много-то?!" В России мощные взрывы, Белгород стоит на ушах!

Напомним, россияне заявили об атаке по Курской области – там исчезли свет и тепло.

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