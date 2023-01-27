"Белка из ГУР" порадовала своим маневром жителей киевской Оболони

В социальных сетях обсуждают забавное видео, на котором белка лезет по стене жилого дома в Киеве на Оболонской набережной. Она преодолевает балкон за балконом, поднимаюсь на уровень четвертого и пятого этажей.

Во время своего "альпинистского" подъема животное не забывает проверять балконы. "Боевая белка из агентуры ГУР выполняет тайное задание на Оболонской набережной", — подписали видео пользователи Сети.

Рядом расположен столичный парк Наталка, возможно, именно там обитает белка.

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Сайт ТСН. ua поинтересовался в Киевском зоопарке, почему так странно ведет себя животное.

"Ничего странного в ее поведении нет – она просто ищет себе пищу. В Киеве достаточно много белок, они хорошо размножаются. То, что она поднялась так высоко, свидетельствует о том, что белка там могла спрятать орешек, а теперь его ищет. Или кто-то. ее угощал на балконе или осталась еда от голубей. Белка мигрирует по своим владениям. Просто жилой дом попал в зону ее владений. Фасад дома напоминает ее кору дерева и она по нему может спокойно перемещаться", — рассказал Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Трантин рекомендует жильцам дома оставлять орешки недалеко от здания. Скорее всего, белка живет рядом и ищет себе еду. Она сможет находить гостинцы у дома и не будет осматривать для этого балконы жителей.

Напомним, недавно в Киеве заметили пони, входящего на станцию столичного метрополитена. Это произошло во время воздушной тревоги.

В Киеве боевая белка из агентуры ГУР выполняет тайное задание на Оболонской набережной

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