Белку-паука сняли на Тернопольщине: животное неслось по стене поликлиники

Скорее всего, она смогла взобраться на здание, перебежав из соседнего сада, говорят местные.

Белка-паук. Вверх, вниз — шустрая белка гоняла по вертикали многоэтажки в центре города.

Об этом 13 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Такую оказию сняли жители Чорткова Тернопольской области, которые находились у местной поликлиники. Белка, как паук, неслась по стене, лавируя между окнами семиэтажного учреждения. Скорее всего, она смогла выбраться на здание, перебежав из соседнего сада, говорят местные. Потому что между сооружениями медицинского комплекса растут фруктовые деревья. Именно туда она и помчалась после своего показательного выступления.

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