"Белое золото" Украины: почему почти вдвое подскочила цена сахара в магазинах

Кондитеры говорят о заговоре производителей, которая вызвала подорожание.

От прошлого года стоимость сахара выросла почти вдвое, а наибольший рост произошел в последние недели, когда у хозяек начался период консервации. Кондитеры видят в подорожании сахара картельный сговор и обращаются по этому поводу к власти. А производители говорят о неблагоприятных климатических условий и других объективных факторах.

О том, почему же действительно дорожает сахар, говорится 20 июля в выпуске ТСН.19: 30.

Украинские пчеловоды — среди тех, кто больше всего страдает из-за подорожания сахара. Пасечник Тарас Бойко, на попечении которого 70 пчелиных семьи, объясняет, что летом они живут с нектара, но только до июля. Потом — надо подкармливать. Каждой пчелиной семье нужно до 20 килограммов сахара на зимовку. Подорожание этого продукта вызывает у пчеловода шок.

"Если у меня идет 70 семей в зиму, соответственно мне нужно 1,5 тонны приобрести, чтобы обеспечить их. Это почти 45 000 гривен", — жалуется он.

Страдают от подорожания сахара также кондитеры. Директор кондитерской фабрики, на которой ежедневно 300 мастеров создают карамель, Евгений Таран сетует на то, что аномальная цена на сладкий песок делает их предприятие неконкурентным на мировом рынке, заставляет работать себе в убыток Поэтому они вынуждены были даже обратиться к главе государства с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

"Такой рост основного сырья привел к значительному росту себестоимости продукции, поскольку 50% — это сахар. В результате мы вышли по контракту поставки продукции на Германию в минусовые цифры. Если мы не будем его выполнять, нас будут штрафовать, если будем выполнять — мы будем в убытках ", — сетует он.

Президент ассоциации кондитеров Украины Александр Балдинюк демонстрирует цены на сахар на Лондонской бирже и в Украине и убеждает, что цена этого продукта в нашей стране почти вдвое больше, чем мировая.

"Три четверти производства сахара в Украине контролирует 3-5 компаний, если они между собой сговариваются — мы ничего сделать не можем. Вторая причина — возможный дефицит. Эти же компании сейчас удерживают дефицитный товар и убеждают правительство в том, что баланс положительный и предложений достаточно ", — считает он.

Производители уверяют, что дефицита сейчас нет, никто искусственно цену сахара не поднимал и никакой картельного сговора не было. "Прежде всего цена выросла из-за неблагоприятных климатических условий и сокращения посевных площадей. Себестоимость выросла также из-за роста цен на газ, на электроэнергию и производные материалы для производства сахара ", — перечисляет причины подорожания и.о. председателя правления НАСУ "Укрцукор" Назар Михайловин.

По его словам, цена на данный момент стабилизировалась — отпускная с завода составляет 24,30 грн, а с начала нового сезона несколько снизится.

Однако, до осени, когда начнется новый сезон сахароварения, покупать сахар придется по заоблачным ценам и кондитерским фабрикам, которые должны выполнять контракты, и пчеловодам, чтобы кормить пчел. И варенье хозяйки варят летом.

Новости Украины: почему сахар подорожал почти вдвое

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