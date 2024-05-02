Белорус воюет за Украину и имеет награду от Залужного, но не может получить дополнительной защиты: видео

Белорусский доброволец Юрий Зайцев уже четыре года пытается добиться обретения статуса дополнительной защиты в Украине. Дважды он выиграл суд у миграционной службы. И сегодня он продолжает сражаться в судах за справедливость. Пройдя все инстанции, осталась последняя надежда – Верховный суд Украины. И от того, какое решение будет принято там, будет зависеть его дальнейшая судьба. Все подробности этой истории – в эксклюзиве журналистки Алины Туришин для TSN.ua.

Из Беларуси в Украину

В Украину Юрий Зайцев попал в 2020 году, незаконно пересек украинскую границу в связи с преследованием его со стороны режима Лукашенко. Это как раз тот год, когда проходили массовые протесты против диктатора в Беларуси. По словам молодого человека, белорусско-украинскую линию разграничения перешел не по собственной воле.

Задержание по запросу Беларуси

После попадания в Украину Юрий хотел получить статус беженца, однако не успел. В августе 2020 года в Одессе Зайцева задержали по запросу Беларуси в Интерпол. Сама Беларусь обвиняет Юрия по делуе за преступления в сфере контрабанды, незаконного оборота наркотиков и создания преступной организации. Однако Юрий Зайцев называет это фальсификацией, ведь наоборот боролся с людьми, которые это распространяли и крышивали запрещенные вещества в правоохранительных органах режима Лукашенко.

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Именно инструмент Интерпола белорусские силовики активно использовали, чтобы оказывать давление за границей на политически активных людей и всех несогласных с режимом.

После задержания Зайцев был арестован и попал в одесский СИЗО. И сразу же начали готовить его экстрадицию.

Обвинение Беларуси

Российские СМИ публикуют отрывки разговора с белорусской адвокатом Анной Леонидовной, у которой спрашивают, действительно ли Юрий Зайцев фигурировал по делу о наркотических средствах? Однако в деле фигурирует так называемое "другое лицо".

"Я на днях подняла приговор и внимательно его изучила. Так вот там никакого Зайцева нет вообще! Есть "другое лицо", которое идет под именем "Жора Космос". Это, как я понимаю, ник или прозвище, как угодно можно назвать. А то, что это Юрий Зайцев в приговоре не сказано, на сегодняшний день, чтобы были основания экстрадировать его сюда, как минимум, должно быть постановление о привлечении его как обвиняемого. Как я понимаю, оно, конечно, есть. Именно у следственных органов, на основании которых они требуют его выдать. Но в приговоре он проходит как "другое лицо". И насколько я помню показания всех обвиняемых, они указывали на то, что имели какое-то общение онлайн с "Жорой Космосом". Но, по сути, никто из присутствующих в суде обвиняемых не подтвердил, что был лично с ним знаком", – рассказала адвокат.

Адвокат за 35 тысяч долларов

Пока Юрий Зайцев находился в СИЗО, там ему посоветовали адвоката Ирину Евдокимову. Именно она должна стать на его защиту. Услуги женщины стоили 35 тысяч долларов. И за эту сумму она обещала заниматься защитой Юрия в суде, а также решить вопрос с миграционной службой. Для этого мать продала квартиру в Беларуси, чтобы спасти сына. Однако, по словам Юрия, присвоив деньги, адвокат просто исчезла. Как потом выяснилось, она за все это время ничего не сделала для защиты Зайцева. Не ходила на суды, не составила ни одного документа для миграционной службы и чисто формально числилась адвокатом – утверждает Юрий. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы, в частности, и в ДБР.

"Ирина Евдокимова сказала передать 25 тысяч долларов ее представителю Семонченко Евгению Владимировичу, которого представила бывшим сотрудником СБУ. Передать средства я попросил владелицу квартиры, в которой я проживаю Ларису Редину. Лариса, после того как получила перевод от моей матери, передала Семонченко 25 тысяч получила расписку, в которой Семонченко указал, что получил средства для предоставления информационно-консультативных услуг", – рассказал Зайцев.

По словам Юрия Зайцева, расписку и видеозапись, где адвокат говорит, что "или даешь деньги, или едешь в Беларусь", он также предоставил правоохранительным органам.

Однако в правоохранительных органах мужчине отказали в открытии уголовного производства по адвокатушке. В ходе рассмотрения материалов следственным отделением установлено, что в материалах проверки отсутствуют основания для внесения дневного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Лишение адвоката лицензии на год

Затем за дело Зайцева взялись правозащитники "Правого дела". И через некоторое время Совет адвокатов Одесской области лишил права адвоката Ирину Евдокимову заниматься адвокатской деятельностью сроком на один год. Олег Михайлик, глава правозащитного объединения "Правое дело" рассказывает, как все это было.

Судебные процессы по ГМС Украины

Находясь в СИЗО, Юрий Зайцев подал документы в миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус беженца или нуждающегося в дополнительной защите. Государственная миграционная служба Украины открыла дело, а сотрудники приходили в СИЗО на собеседование. Однако через четыре месяца миграционная служба отказала в предоставлении этого статуса, а Юрию об этом не сообщили. В отказе одна из причин – это то, что в случае возвращения в Республику Беларусь заявитель не лишается права на справедливое судебное разбирательство, привлечение адвокатов и т.п. Установлено, что состояние соблюдения прав и свобод заключенных на территории Республики Беларусь значительно улучшилось за последние годы.

Несмотря на это, в Службе внешней разведки Украины председателю правозащитного объединения "Правое дело" Олегу Михайлику сообщили, что в ходе проведения так называемых следственных действий с указанными лицами высока вероятность актов обращения с ними представителей правоохранительных органов и спецслужб России и республики Беларусь, актов физического и морального принуждения к получению необходимых “свидетельств”.

Комбатант без защиты

Юрий Зайцев за свои заслуги был награжден бывшим главнокомандующим Залужным. Однако волокита с Государственной миграционной службой Украины в судах не прекращается. В отзыве Государственной миграционной службы Украины на кассацию теперь появилась новая причина отказа Юрию Зайцеву в дополнительной защите. Это то, что он служит в Вооруженных Силах Украины и является комбатантом.

Комбатанты (активные участники боевых действий) не могут рассматриваться в качестве соискателей убежища и не должны быть допущены к процедурам предоставления убежища до тех пор, пока не выражают искренний и окончательный отказ от участия в военных действиях или от намерения принимать такое участие.

По словам руководителя общественной организации "Правозащитное объединение" Правое дело Олега Михайлика, о политической защите, о которой упоминает Государственная миграционная служба Украины, и речь не шла. Говорилось именно о дополнительной защите для Юрия Зайцева.

Верховный суд – последняя надежда

В настоящее время Юрий Зайцев подал документы в Верховный суд Украины. Там было одобрено рассмотрение обжалования. Кроме того, мы подали запрос на получение комментария и в Государственную миграционную службу Украины. Однако на момент публикации материала ответа не получили.

Отметим, что ситуация Юрия Зайцева не единичная. Украину защищают многие белорусские воины, на которых в родной стране открыты уголовные производства, их внесли в розыск, к их родственникам применяются репрессии, оказывается психологическое давление. Однако для миграционной службы Украины все это не является достаточным основанием для выдачи документов. Дело Юрия Зайцева может стать прецедентом, когда иностранец-комбатант получил дополнительную защиту в Украине. Верим, что справедливость восторжествует.

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