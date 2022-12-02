"Белорусские силы вступят в войну на стороне России в любом случае": Михаил Самусь

Но на перспективу угроза применения группировки "Союзного государства" Беларусь-Россия сохраняется. РФ активно снимает вооружение и военную технику со складов хранения, арсеналов и центров обеспечения, чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные после мобилизации соединения и части.

С другой стороны, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко действительно пытался до последнего маневрировать, чтобы не допустить прямого вступления ВС Беларуси в войну против Украины на стороне России. Он прекрасно понимает, что после принятия этого решения отсчет продолжительности его жизни уйдет на дни.

Об этом говорится в интервью ТСН.ua сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Ко всему этому добавляются еще и угрожающие заявления Лукашенко, сделанные на саммите уже "мертвой" ОДКБ в Ереване, который должен стать для Путина хотя бы площадкой для пиара после унизительных саммитов ШОС в Самарканде и G19 в Индонезии.

Напомним, что именно на саммите ОДКБ в Ереване премьер Армении Никол Пашинян отказался подписать проекты деклараций Совета коллективной безопасности ОДКБ и документ о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Очевидно, именно поэтому, конечно же с подачи Москвы, Лукашенко в Ереване заявил о "полном уничтожении Украины", если Зеленский не согласится на переговоры с Путиным. А затем по возвращении из Еревана в Минск внезапно умирает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, после чего поползли слухи, что Лукашенко в панике сменил повара, обслугу и охрану. И все это на фоне разговоров о второй волне мобилизации в России сразу после Нового года.

"Все это было спланированной операцией, когда были такие вроде бы истоки в информпространство, какие-то статьи публиковались, что Путин хочет убить Лукашенко. Понятно, что он не то, что хочет, а может убить Лукашенко очень легко. У Путина для этого есть все возможности". Однако Лукашенко устраивает Путина, потому что в Беларуси он держит ситуацию под контролем. Но, я считаю, что сейчас там и без Лукашенко уже справились бы, потому что народ там очень подавлен", — считает Михаил Самусь.

Смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея эксперт называет убийством и сигналом Лукашенко, что на этом шутки закончились, и Лукашенко должен исполнять все команды Кремля.

На этой неделе, по словам Михаила Самуся, в Беларусь перебросили 15 ЗРК "Тор-М2", там создаются госпитали. То есть очевидно, что логистическая инфраструктура комплексного и боевого обеспечения на территории Беларуси для развертывания группировки ведется.

"Когда оно будет разворачиваться? На самом деле это может произойти очень быстро, через несколько недель, если вся инфраструктура есть. Главное, чтобы Россия имела для этого личный состав и технику. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация — у России просто физически нет сил для отправки в Беларусь Более того, сейчас Силы обороны Украины, по мнению эксперта, уничтожат мобилизованных россиян достаточно, чтобы Путину нужно было объявить еще одну волну мобилизации, поэтому в ближайший месяц группировка в Беларуси не будет создана, а дальше все будет зависеть от развития ситуации: будет ли Россия продолжать наносить ракетные удары, будет ли пытаться заморозить фронт.Я думаю, что Беларусь — это перспектива ближе к весне или даже следующей зимой.Все зависит от того, как россияне смогут собрать группировки 50 тыс. и более войск, чтобы прислать в Беларусь и подготовить к Беларуси боевых действий", — подытожил эксперт.

ТСН.ua писал, каков уровень угрозы для Украины со стороны Беларуси и возможно ли новое наступление на Киев.

Лукашенко заявлял, что может задействовать 35-40 тысяч белорусских военных в войне против Украины, но не будет этого делать.

Американский генерал Бен Годжес считает, что если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.

Военный эксперт Сергей Грабский уверен, что белорусы будут выполнять приказ, поступающий из Кремля.

Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что РФ в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, кафиры могут напасть либо на Волынь, либо на Киев.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключил возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев. Но для этого захватчикам нужно время.