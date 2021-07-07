Белые горы и базальтовые столбы: двухколесное путешествие Полесьем принесло новые открытия

ТСН продолжает исследовать живописные уголки страны во время путешествия на велосипедах.

Журналист ТСН Сергей Моргун и оператор Даниэль Коссаковский отправились в велопутешествие, чтобы проехать 555 километров по Украинскому Полесью. Путешественники утверждают, что некоторые исторические и природные достопримечательности лучше всего можно осмотреть именно таким образом. В частности, они побывали на родине нашей древнейшей книжной святыни, увидели одно из 7 чудес Украины — базальтовые столбы, а также удивительные белые гипсовые горы. Об этом говорится 7 июля, в сюжете ТСН.19: 30.

Двухколесным транспортом путешественники добрались до города Пересопницы (Ровенская область), где 400 лет назад был создан книжный святыню Украины — Пересопницкое Евангелие. Широкой общественности эта реликвия известна более чем книга на которой присягают украинские президенты.

Рукописная книга является не только достопримечательностью староукраинской языка, но и памятником искусства, которая стоила в те времена как целый городок.

Через несколько часов велопутешественники добрались до села Рубче, с которого открывается вид на Белые горы — отвалы фосфогипсовых пород, отходов промышленного производства. Рядом расположено озеро, которое стало популярной фотозоной для туристов, которые фотографируются здесь для соцсетей.

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Следующая остановка — в селе Базальтовое, которое получило свое название от породы, которую здесь добывают. Здесь расположены базальтовые столбы — уникальное творение природы, которое люди решили использовать для практических целей: из них выкладывали брусчатку, делали фундаменты для домов.

Говорят, эти магматические породы вывозили и в Лондон, и в Париж, и в другие крупные города Европы. Добыча начался еще в 1860-х годах. Теперь эти базальтовые карьеры — одно из семи чудес Украины.

За день велопутешественник преодолели 106 километров. На следующий день они планируют добраться до Антоновки, откуда узкоколейке отправятся вглубь Украинского Полесья.

Рассказ о старинном замке, который долго служил психушкой, живописном виадуке и неожиданное перевоплощение самого инстаграмного костела Волыни — в предыдущей части велопутешествия.

Спецпроект "Истории с колес": как за день осмотреть бирюзовые карьеры и белые горы

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