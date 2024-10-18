Белый цвет и голубые гирлянды: какой будет главная елка Киева

В Киеве уже начали подготовку к новогодним праздникам. Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников.

Как и в прошлом году, на Софийской площади, планируют установить главную новогоднюю елку Украины.

Известно, что организаторы новогодних праздников уже предоставили свою концепцию празднования в КГВА, КГГА и ждут согласования.

Какой будет елка?

Пока тематику новогодних праздников не разглашают, но известно, что елка этого года будет отличаться цветом от предыдущей.

"Она будет белого цвета и с гирляндами, которые сияют голубовато-небесным светом", – говорят организаторы.

Других деталей пока не сообщают, но известно, что возле главной елки, как и в прошлом году можно будет задонатить на ВСУ.

Главная елка Киева будет белого цвета/Коллаж ТСН.ua

Напомним, что тематика новогодней елки 2023-2024 годов была "Храбрые Сердца".

Рядом с главной елкой были установлены маленькие елочки с игрушками-сердечками на ветках. Каждый желающий мог снять игрушку на память, но перед этим перечислить средства на ВСУ.

Такова была главная елка страны 2023-2024

Тогда всего за час киевляне сделали более 500 переводов на нужды для ВСУ еще до официального открытия елки.

Ранее ТСН.ua рассказывал, когда Украина отмечает День святого Николая 2024 года: что это за фигура, какие традиции существуют.

Главная елка страны засияла: кто спонсор новогоднего настроения киевлян

Читайте также:

Чем заменить елку на Новый год: какие комнатные растения пригодятся

Как правильно поздравлять с Новым годом на украинском: не с "наступающим"

Новогодняя елка в Киеве будет в зеленых и белых цветов: почему разразился скандал и при чем здесь ее продажа с аукциона