Белый цвет и голубые гирлянды: какой будет главная елка Киева

Организаторы новогоднего праздника согласуют концепцию.
В Киеве уже начали подготовку к новогодним праздникам. Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников.
Как и в прошлом году, на Софийской площади, планируют установить главную новогоднюю елку Украины.
Известно, что организаторы новогодних праздников уже предоставили свою концепцию празднования в КГВА, КГГА и ждут согласования.
Какой будет елка?
Пока тематику новогодних праздников не разглашают, но известно, что елка этого года будет отличаться цветом от предыдущей.
"Она будет белого цвета и с гирляндами, которые сияют голубовато-небесным светом", – говорят организаторы.
Других деталей пока не сообщают, но известно, что возле главной елки, как и в прошлом году можно будет задонатить на ВСУ.
Напомним, что тематика новогодней елки 2023-2024 годов была "Храбрые Сердца".
Рядом с главной елкой были установлены маленькие елочки с игрушками-сердечками на ветках. Каждый желающий мог снять игрушку на память, но перед этим перечислить средства на ВСУ.
Тогда всего за час киевляне сделали более 500 переводов на нужды для ВСУ еще до официального открытия елки.
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