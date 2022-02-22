Белый дом рассматривает действия России как начало вторжения: о чем будет Кулеба говорить с Блинкеном и на что готовы США

Белый дом рассматривает действия России как начало вторжения: о чем будет Кулеба говорить с Блинкеном и на что готовы США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба всю ночь проводил консультации с главами западных дипломатий.

Соединенные Штаты рассматривают действия России как начало вторжения в Украину и обещают впоследствии ввести пакет санкций. В американской столице находится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он встретится с госсекретарем США.

О чем главный дипломат Украины говорит с Энтони Блинкеном и на что готовы Соединенные Штаты – 22 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Так, в Соединенных Штатах считают последние действия России вторжением. Об этом сказал официально пока еще заместитель главного советника США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью CNN.

Конечно, санкции, которые накануне Соединенные Штаты экстренно ввели против так называемых "ЛДНР" — это не все. Более широкий ответ на действия России будет сегодня. Об этом накануне высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности заверил журналистов. Представительница Белого дома Джен Псаки тоже опубликовалаа твит на эту тему. Написала, что они приветствуют решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2" и добавила, что США продолжат свои меры.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба всю ночь накануне проводил консультации с главами западных дипломатий именно на тему, что должно стать спусковым механизмом для введения пакета широкомасштабных санкций против России.

"Мы видим положительную динамику по применению санкций. Мы понимаем подход наших партнеров, что они готовы двигаться вперед, наращивая эти волны санкций и давление, мы продолжаем с ними дискуссию, что должно стать этой окончательной причиной для применения санкций и сегодня я продолжу этот разговор уже на очной встрече с Энтони Блинкеном", - отметил он.

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С Блинкеном, а также министром обороны США Ллойдом Остином, Кулеба также будет говорить о вполне конкретных вещах – увеличении военной помощи, экономической поддержке Украины. Кроме того, Соединенные Штаты на ряду Британией и Россией являются гарантом украинской безопасности по Будапештскому меморандуму. С Россией все ясно. Тем не менее, именно Будапештский меморандум Украина хочет активизировать и уже обратилась в Совет Безопасности ООН по этому поводу. Уже завтра министр Кулеба будет на Генассамблее ООН.

США рассматривают действия России как начало вторжения в Украину и обещают ввести пакет санкций

"Ситуация стала намного шире. И сейчас мы будем основной фокус делать на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности. На применении механизма Совета Безопасности ООН для обеспечения безопасности нашего государства. Уверяю вас, что Украина использует каждый имеющийся инструмент, имеющийся в распоряжении дипломатии, для защиты нашего государства. Если каких-либо инструментов в современной дипломатии не хватит, мы придумаем такой инструмент, мы сделаем так, чтобы партнеры поддержали его и вместе с нами использовали его", — отметил он.

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