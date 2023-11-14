Белый олень – это хороший знак: в Киевском зоопарке прокомментировали видео с необычным животным

Это прекрасно, что такие животные встречаются в лесах Киевской области, потому что их процент совсем небольшой, отмечает Кирилл Трантин.

В лесу Киевской области заметили белого оленя. В социальной сети пользователи спорят: что это за разновидность животных. Кто-то пишет, что это белый олень-альбинос, другие утверждают, что это может быть пятнистый олень или лесная коза.

В Киевском зоопарке сайта ТСН.ua подтвердили, что необычное животное из леса – это европейская лань.

"Стоит попросить местных хозяев леса, чтобы они его оберегали. Это, действительно, редкое животное. Это очень здорово, что такие животные встречаются в лесах на Киевщине, потому что их процент совсем небольшой", — рассказал сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Трантин добавляет, что из-за войны сейчас многие животные мигрируют. Они ищут более уютные места для своей жизни. Поэтому совершенно очевидно, что такое необычное животное могло прийти к нам из другого региона, Чернобыльской зоны или даже из Беларуси.

О белой лани существует много преданий и легенд, говорят, что она приносит удачу и является символом чего-то хорошего и светлого. В Киевском зоопарке тоже считают это хорошим знаком.

Напомним, в лесу возле Киева местные жители заметили необычного белого оленя.

В лесу возле Киева встретили необычного оленя

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