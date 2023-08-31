Бен Уоллес ушел в отставку: что он говорил о войне, Путина и как помог противостоять РФ

От начала полномасштабного вторжения России Британия была одной из стран, которая сильно помогает Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который 31 августа официально подал в отставку, пробыл на этом посту 4 года. После отставки он намерен полностью уйти из большой политики. Уоллес запомнился тем, что много помогал Украине, но просил быть за это благодарнее.

ТСН.ua собрал его последние заявления о войне, российского диктатора Владимира Путина, вступление Украины в НАТО и прочее.

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Стоит добавить, что ранее в западных СМИ писали, что Уоллес заявил, что он заинтересован в том, чтобы занять место генерального секретаря НАТО после отставки действующего председателя Альянса Йенса Столтенберга.

"Путин еще не кончил с нами"

Британский министр считает РФ серьезной угрозой в последующие годы. По его мнению, опасность глобального конфликта с Россией на сегодняшний день является серьезной. Поэтому он призывает партнеров оказывать Украине больше помощи, потому что поражение российских войск в войне станет для Путина ударом.

"Если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко ранен, его это коснется. У него до сих пор есть авиация и флот — и мы видим, что этот флот делает достаточно агрессивные маневры. Путин еще не покончил с нами. У него есть способность в течение следующих трех" -четырех лет совершить нападение", — сказал Уоллес в интервью The Times.

Он уверен, что Путин не успокоится и будет искать виновных в поражении в Украине.

Прогноз Уоллеса об окончании войны

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что война в Украине, вероятно, не завершится в 2023-м, а может продолжаться еще в 2024-м. По его мнению, Кремль легко не уступит свои захватнические планы.

Он призвал реально смотреть на реальное состояние событий в Украине, потому что Россия просто так не покажется.

"Я также считаю, что мы должны быть реалистами: не будет того момента, когда Россия рухнет", — сказал он в комментарии The New York Times.

Вступление Украины в НАТО

Бен Воллес поддерживал вступление Украины в НАТО без ПДЧ (Плана действий по членству – ред.) и призвал страны Альянса рассмотреть соответствующее предложение.

"Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству (в вопросе вступления Украины в НАТО — ред.)", — отметил глава Минобороны.

Мощная поддержка Украины

От начала полномасштабного вторжения России Британия была одной из стран, которая сильно помогает Украине противостоять против оккупантов. Киев получил много западной техники и вооружения. В частности, танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, боевые бронированные машины Mastiff, Husky и Wolfhound и другое.

Уоллес призвал союзников усиливать поддержку Украины в ее борьбе с российскими захватчиками. Он заявил, что другие страны-партнеры должны ускорить доставку военной помощи Киеву в знак постоянной международной поддержки.

"Мы обеспечиваем бесчисленное количество храбрых украинцев боевой подготовкой, снаряжением и боеприпасами, которые срочно необходимы для отражения варварского вторжения России", — заявил министр.

Скандал с "благодарностью"

В кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил в начале июля, Уоллес отреагировал недовольствиям на критику Зеленского. Он заявил, что Украине следует быть благодарнее оказанной ей помощи. Министр вспомнил, что когда приехал в Киев в прошлом году, ему выдали список оружия, которое было нужно ВСУ.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – сказал Уоллес.

Впоследствии он пояснил, что имел в виду, что во многих странах нет такой сильной поддержки, как у Украины со стороны Британии.

"Мои комментарии стремились отразить то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить", — сказал он тогда.

Напомним, в правительстве сообщили, что новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс. Он занимал должность министра энергетики.

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