Бензин может подорожать до 100 грн за литр: эксперт предупредил о тревожном сценарии

Бензин может подорожать / © Pixabay

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В Украине прогнозируемое снижение цен на горючее прекратилось еще во второй половине июля, а стоимость бензина и дизельного горючего начала стремительно расти. Если правительство не примет безотлагательных мер, литр бензина А-95 и дизтоплива в августе может стоить до 100 гривен.

Такой прогноз озвучил эксперт по энергетике и топливному рынку Геннадий Рябцев в комментарии для ТСН.ua.

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Почему горючее резко дорожает

По словам Геннадия Рябцева, прогнозируемое постепенное снижение цен на топливо в Украине прекратилось во второй половине июля. Одной из причин стало подорожание нефти из-за эскалации боевых действий на Ближнем Востоке между США и Ираном.

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Эксперт отметил, что на фоне удорожания нефти и усиления ударов агрессора по украинским АЗС трейдеры закладывают в стоимость бензина и дизельного горючего все возможные и возможные риски.

«Это не только мое мнение, другие специалисты рынка горючего дают схожие прогнозы. К тому же, по моему мнению, ценообразование сейчас непрозрачно. На фоне удорожания нефти из-за эскалации войны на Ближнем Востоке и усиления ударов агрессора по украинским АЗС, трейдеры закладывают в цену бензина и дизеля все возможные и вероятные риски. В итоге горючее быстро дорожает, пока верхнего предела не вижу», — сказал Геннадий Рябцев.

Может ли бензин стоить 100 гривен за литр

По мнению эксперта, если правительство не примет неотложные меры, то стоимость литра бензина А-95 и дизельного горючего в августе может достигнуть 100 грн.

В то же время Геннадий Рябцев выразил надежду, что новый премьер-министр, ранее работавший топ-менеджером в топливном секторе, сможет навести порядок с ценообразованием.

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«Надеюсь, что новый премьер-министр, еще недавно бывший топ-менеджером в топливном секторе и знающий все проблемы отрасли изнутри, сможет навести порядок с ценообразованием», — подчеркнул эксперт.

Какие цены на топливо сейчас

По информации мониторинговых структур рынка горючего, в конце июля ценовой коридор на украинских АЗС заметно расширился в сторону роста.

Розничные цены на бензин А-95 в большинстве сетей составляют от 76,99 до 85,40 грн/литр. Дизельное горючее стоит от 83,95 до 95,99 грн за литр, а автогаз — от 38,90 до 42,99 грн за литр.

Средние цены на горючее в Украине таковы:

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бензин А-95 — 80,93 грн/л (+6,33 грн в месяц);

дизельное топливо — 89,66 грн/л (+15 грн);

автогаз — 42,57 грн/л (+2 грн).

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