Бензин со спиртом: вредно ли это для авто и как повлияет на стоимость горючего

В Украине будут продавать бензин со спиртом / © pixabay.com

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С первого мая все украинские заправки должны продавать бензин в составе которого должно быть не менее 5% биоэтанола. Это не касается высокооктановых марок и дизеля. Соответствующий закон парламент принял еще в прошлом году. И это еще один шаг к европейской интеграции и уменьшению выбросов в атмосферу. Такое топливо уже десятки лет успешно используют в США, Бразилии и странах Европы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Водители заметно нервничают услышав о новом топливе, которое появится на украинских заправках.

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«Мне мои мастера советовали покупать обычный. Что-то оно там портит мотор, что-то пересушивает», — говорит водитель Елена.

Отныне все украинские автозаправки обязаны продавать бензин с 5 процентным содержанием биоэтанола. Это спирт, полученный путем переработки аграрного сырья — кукурузы, пшеницы или сахарного тростника. Его добавляют к бензину для повышения октанового числа топлива, уменьшения выбросов CO₂, снижение зависимости от импортного бензина. В странах где не добывают нефть спиртовой бензин — обычное явление.

Что такое биоэтанол / © ТСН

«Никто не должен этих изменений почувствовать, бензин с биоэтанолом в Украину уже давно поставляется. С начала войны мы поехали за нефтепродуктами в Европу, а в Европе эта норма действует более 10 лет», — говорит аналитик консалтинговой компании «Нефтерынок» Александр Сиренко.

Европейский бензин со спиртом в баках украинских автомобилей плещется уже четвертый год. Однако мифов вокруг биоэтанола немало. В частности, эта смесь, якобы, убивает двигатель и топливную систему авто.

Автослесарь Михаил меняет топливный фильтр. При плановой замене масла процедура стандартная. Но спиртовой бензин повышает риск вымывания загрязнений из топливной системы, что приводит к засорению фильтров. Также биоэтанол имеет свойство собирать влагу.

«Для большинства современных автомобилей биоэтанол не представляет никакой угрозы, но для владельцев авто от 10 лет следует обратить внимание на следующее: не накапливать большое количество баке на долгий период, биоэтанол накапливает влагу что может привести к появлению коррозии в топливной системе», — говорит руководитель автосервиса Дмитрий Нос.

Владельцам старых автомобилей советуют заменить прокладки, шланги и уплотнители. Изношенные расходники могут быть не устойчивыми к спирту. Станет больше работы и для участников топливного рынка. Перевозчикам и АЗС придется тщательнее следить за техническим состоянием емкостей, где может накапливаться вода и грязь. Однако на стоимость нового топлива это не повлияет — прогнозируют в «Укрнафте».

«Цена в данный момент не изменится никаким образом. Если бензин будет дешеветь как товар вместе с нефтью, то будет он дешеветь и на заправках. Сейчас цена бензина и спирта примерно одинаковая. И 5 процентов на цену не повлияют», — говорит коммерческий директор «Укрнафты» Сергей Федоренко.

До конца года топливные компании будут завозить готовую пятипроцентную смесь из Европы. Но впоследствии будут смешивать биоэтанол с бензином в Украине. Отечественные аграрии уже имеют 17 заводов, на которых ежегодно производят полмиллиона кубов биоэтанола. И это более дешевая замена импортным нефтепродуктам.

Дата публикации 07:00, 30.04.25 Количество просмотров 17 Эта смесь убивает двигатель?! Чем на самом деле опасен спиртовой бензин

Контролировать качество и процент спирта в горючем должны в Госэкоинспекции и агентстве по энергоэффективности. В переходный период обещают придирчиво не придираться. Однако на бензиновый суррогат будут оперативно реагировать украинские водители и будут искать заправочные станции с качественным горючим. Однако крупные участники рынка вряд ли будут рисковать своей репутацией ради временной выгоды.

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