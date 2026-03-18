Бензиновая лихорадка в Украине: цены на АЗС летят вверх, как получить топливный кэшбек

Эксперт рассказал, какими будут цены в ближайшее время и поможет ли топливный кэшбек

Кризис с топливом в Украине продолжается. На стелах АЗС фиксируется медленный рост стоимости горючего. Ценники на дизель в Киеве уже достигают 84 гривен за литр. За несколько дней цены на горючее заметно выросли, и тенденция к подорожанию сохраняется.

Топливный кризис продолжается в Украине уже 17-й день и, похоже, по прогнозам специалистов, будет продолжаться и дальше. Эксперты связывают удорожание горючего с войной в Иране, начатой США и Израилем. А поскольку конфликт на Ближнем Востоке не закончился, признаков улучшения ситуации с топливом пока не заметно.

Мировые котировки и ситуация на терминалах

Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании «Нафторинок», рассказал TСН.ua о причинах высоких цен:

«Страны-экспортеры пытались вывезти нефть другим путем, в частности, трубопроводом к терминалу в Красном море. Эта новость даже стала причиной ослабления цены на нефть, но позитив продолжался не долго — терминал был атакован „Шахедами“ и ракетами. Потому, к сожалению, кризис продолжается. Нефть за последнюю неделю продавалась в коридоре от 95 до 106 долларов за баррель. Это дорого, и соответственно имеет высокие котировки на горючее в Европе», — рассказывает аналитик.

Он добавляет, что цены на заправках растут не только в Украине, но и по всему миру — розничная стоимость горючего догоняет оптовую. А оптовая стремительно пошла вверх еще в первые дни войны на Ближнем Востоке.

Всё это было и в Украине. Мы видели и пики оптовых цен на горючее, которые наблюдались еще неделю назад, и можно было «очень удачно» купить дизель по 80 гривен за литр. Затем стоимость несколько пошла вниз.

Средняя стоимость горючего по Украине

Прогнозы по стоимости дизеля

«Сейчас на границе Украины стоимость дизельного горючего из Европы составляет примерно 73-75 гривен за литр. И соответствующие тенденции на заправках: тех, кто торгует дизелем до 80 гривен за литр, становится все меньше. А все больше тех, кто этот предел пересек и дальше через день-два продолжает прибавлять по 1 гривне к стоимости. Каким будет потолок цен в дальнейшем, я не скажу. Все может очень быстро измениться. Например, если оптовая цена упадет до 70 гривен за литр. Пока есть другие тенденции, цены шагают, к сожалению, только вверх», — объясняет Александр Сиренко.

«Топливный кэшбек» и социальный аспект

Аналитик указывает на инициативы властей по топливному кризису в Украине. Это так называемый «топливный кэшбек», когда людям обещают возвращать тысячу гривен за приобретенное горючее.

«По-моему, это решение имеет несколько популистский оттенок. В правительстве почему-то решили, что пусть цены на заправках растут, а мы будем раздавать людям по тысяче гривен. Но ведь эти деньги получат не все украинцы», — отмечает эксперт.

По словам Сиренко, топливный кэшбек рассчитан исключительно для населения, а бизнес, например, аграрный сектор, будет покупать нефтепродукты по мировым ценам и никто ему помогать не планирует.

«Топливный кэшбек получит тот, кто напрямую рассчитывается с поставщиком горючего. То есть шанс получить кэшбек имеют только владельцы автомобилей, которые приехали на АЗС, зафиксировали транзакцию и им через некоторое время вернут тысячу гривен на карту. А что будет с теми, кто, например, пользуется общественным транспортом? Ведь стоимость проезда уже выросла с 50% до 80%. Этой категории граждан никто не будет компенсировать расходы», — отмечает Александр Сиренко.

Почему рынок топлива нуждается в налоговых льготах

По словам эксперта, кроме того, что топливный кэшбек получат не все украинцы, в правительстве окончательно заявили, что снижать налоги на рынке горючего не будут.

«Мягко говоря, это странная история. Но это решение и ответственность правительства. Но, по-моему, можно было в этом вопросе подвинуться на 10 гривен в пользу рынка, это бы по крайней мере прекратило рост ценников на АЗС», — говорит аналитик.

Он соглашается, что в условиях войны налоги нужны, чтобы поддерживать армию, и это нужно делать при любых условиях. Но в то же время указывает, что государство зарабатывает на рынке топлива и могло бы смягчить условия его работы.

«Есть такой налог, который называется НДС и он не фиксирован, то есть в процентах. До кризиса тонна топлива стоила 700 долларов, а сейчас 1200. И 20% от этих сумм — это совершенно разные проценты, которые демонстрируют, что государство на этом кризисе еще и немного зарабатывает. По-моему, правительство должно было бы эту разницу как-то компенсировать. И если от НДС вы в плюсе, то сдвиньте в сторону уменьшения хотя бы акциз, верните его на значение 2025 года. Это ведь не трудно сделать, и евроценты на литре топлива сыграли бы свою роль», — говорит Александр Сиренко.

Вопрос дефицита топлива и влияние доллара

Вместе с тем эксперт уверяет, что дефицита горючего в апреле, о котором говорили на прошлой неделе, в Украине не будет.

«Дефицита горючего не будет. Есть подписанные контракты, горючее уже везут, будут у нас нефтепродукты. Да, горючее будет дорогим, но оно будет», — уверяет аналитик.

Александр Сиренко подчеркивает, что на стоимость горючего влияет и стремительный рост курса доллара к гривне, наблюдающийся в последние дни.

«Стоимость горючего напрямую зависит от соотношения гривны к курсу доллара и евро. Нефтепродукты в Украину импортируются почти стопроцентно, поэтому в этом вопросе государство тоже „справилось на троечку“: в кризисный период не смогли удержать национальную валюту с 43,20 курс вырос до 44,50. Хотя накануне получили большой долларовый транш и вместо того, чтобы усилить гривну, ее обрушили. Это не понял ни рынок, ни обычные граждане», — объясняет аналитик.

Риски с ростом цен и «принцип домино»

По словам Александра Сиренко, слабая гривна и высокие налоги могут повлечь за собой дальнейший рост цен на топливо.

«При такой ситуации нас может ждать все, что угодно. Если нефть пойдет вверх и котировки на дизель вырастут, мы просто ничего не сделаем с этим, потому что не застраховались — не снизили налоги и не закрепили гривну. Поэтому в таком случае снова увидим новые ценники на заправках», — объясняет эксперт.

После роста цен на горючее, а они за последние три недели выросли на 10-16%, и это еще не потолок, прогнозируемо сработает «принцип домино» — цены на остальное поползут вверх.

По словам аналитика, в прошлом году при относительно стабильных ценах на нефтепродукты во второй половине года цены на товары и услуги в Украине выросли на 30-50%.

«Подчеркиваю, это при относительно равных показателях: валюта была стабильной, резких скачков цен на топливо не было. И стоимость продуктов в аграрной стране выросла на 50%. Как по мне, то это произошло потому, что эти параметры просто не контролировались и контроль за ценами отсутствовал. Почему? Вопросы без ответа. Что будет с ценам в этом году, трудно сказать, но у чиновников будет железобетонный аргумент — существенно подорожал дизель», — заключает Александр Сиренко.

Как получить топливный кэшбек

Как сообщают в правительстве, выплаты будут произведены на базе программы «Национальный кэшбек», которой уже пользуются 9,4 млн. граждан.

При покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:

15% кэшбека на дизельное топливо;

10% кэшбека на бензин;

5% кэшбека на автогаз.

Кешбек на горючее будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к этой программе.

