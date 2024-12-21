Берега Черного моря утопают в мазуте из-за аварии российских танкеров

В России произошла экологическая катастрофа из-за аварии танкеров в Черном море. Жители Краснодарского края РФ снимают видео с большим количеством нефтепродуктов на берегу. Черное пятно растянулось на десятки километров.

Обо всех подробностях этой ситуации рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Катастрофа в море

Эта история началась 15 декабря, когда из-за повреждения корпуса от ударов волн в акватории Керченского пролива затонули 2 российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба судна раскололи на две части. Значительное количество мазута, перевозимого танкерами, вытекло и образовало в море черное пятно.

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Ранее сообщалось, что танкер "Волгонефть-212" перевозил 4250 тонн мазута, "Волгонефть-239" — 4300 тонн. У первого танкера разломилась носовая часть, и корма начала дрейфовать в сторону Темрюкского залива, второе судно села на мель. Из-за повреждения корпуса танкера экипаж судна оказался в опасности. Спасатели эвакуировали людей, к спасательной операции привлекли два вертолета МЧС России и два буксира.

Стоит заметить, что подобный случай произошел и раньше: танкер "Волгонефть-139" также затонул после того, как волна пробила его корпус, и он раскололся на две части.

Танкеры "Волгонефть" были модернизированы в 1990 годах, когда их переделали на класс "река-море". Эти конструкционные изменения произведены не очень качественно, что и привело к возникновению трещин в корпусе при ударах волн.

Жертвы среди экипажа

В результате аварии погиб один моряк танкера "Волгонефть 212". Остальные члены экипажа были госпитализированы. Их эвакуировали с помощью вертолета, они находятся в больнице города Анапы с обморожением. Больше всего пострадал капитан: он наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил убой позвоночника и обморожение.

Согласно сообщению, эвакуация была затруднена тем, что экипаж танкеров не был снабжен гидрокостюмами.

Спасение экипажа севшего на мель танкера "Волгонефть-239" решили отложить на утро из-за плохих погодных условий и темного времени суток. Утверждается, что все 14 членов экипажа этого судна живы.

Причина крушения

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, что танкеры, потерпевшие крушение вблизи Керченского пролива, имеют речной класс и были не пригодны для выхода в открытое море, особенно в шторм. Также эти суда достаточно стары.

"Волгонефть-212" был построен на Волгоградском судостроительном заводе в 1969 году, а "Волгонефть-239" – там же в 1973 году. Согласно российскому реестру, эти речные суда имеют класс соответственно "М-ПР2,5" и "О-ПР2,0", что предусматривает определенные ограничения.

Как пояснил эксперт, суда класса "М" должны выдерживать волны высотой 3 метра и длиной до 40 метров при скорости ветра до 24 м/с.

Судная класса "О" могут перемещаться, когда высота волн составляет чуть более 2 метров в длину до 20 метров, и скорости ветра — до 21 м/с.

Дополнительная аббревиатура "ПР" означает, что судно приспособлено для плавания в прибрежных морских водах. К судам такого класса предъявляются повышенные требования относительно допустимой высоты волн: для "О-ПР" – 2 метра, для "М-ПР" – 2,5 метра.

Во время катастрофы, которая произошла в восьми милях от морского порта Тамань, высота волн в море достигала 3,5 метра, а скорость порывистого ветра — 24 м/с.”

Что говорят россияне

В РФ признали аварию танкеров и отметили, что загруженные нефтепродуктами суда получили повреждение "из-за непогоды".

Как сообщили в Росморречфлоте, из-за катастрофы в проливе зафиксировали разлив нефтепродуктов. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются.

Министерство здравоохранения России сообщает, что в городскую больницу Анапы госпитализировали 11 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Экологическая катастрофа

После аварии двух российских танкеров в Черном море международная экологическая организация Greenpeace предупреждала о том, что может произойти экологическая катастрофа.

Как говорится в прессрелизе организации, любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия. В Greenpeace заметили, что разлив скорее всего будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и в нынешних погодных условиях его будет очень трудно локализовать.

"Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень тяжело очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти", — говорится в прессрелизе.

Мазут является тяжелым остаточным нефтепродуктом, который оказывает более заметное влияние на экологию, в частности морскую фауну.

"Учитывая возможность столь значительного влияния на окружающую среду, основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность длительного излива нефти и нефтепродуктов", — сообщили в Greenpeace.

Также, в организации предположили, что РФ не будет беспокоиться и принимать меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

Черные пляжи

После крушения российских нефтяных танкеров у Керченского пролива, на побережьях Черного и Азовского морей фиксируются выбросы мазута. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал видео с последствиями затопления русских танкеров. На этих кадрах видны огромные черные пятна мазута на берегу, а также загрязненная выбросами птица, которая не может взлететь.

Видео с последствиями экологической катастрофы также было опубликовано местными жителями.

По словам Петра Андрющенко, такие выбросы будут длиться долго.

"Просто мазут по плотности на дне и будет выбрасываться на поверхность частями, что почти делает невозможным ликвидацию экологических последствий быстро", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ВСЕ В МАЗУТЕ!" Россия устроила ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ в Черном море!"

Напомним, после крушения двух российских танкеров в Керченском проливе площадь загрязнения мазутом береговой линии на Кубани увеличилась до 54 километров.

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