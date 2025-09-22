Берега Днепра в Киеве стали бирюзовыми: в чем причина странной расцветки

Эколог объяснил, почему берега Днепра стали бирюзовыми / © unsplash.com

Реклама

В Киеве заметили загадочные полосы светло-бирюзового цвета, которыми «окрашен» берег Днепра и растительность на нем. В Сети пишут о возможном экологическом загрязнении на большой площади.

Речь идет об урочище Оболонь, западнее залива Верблюд, вдоль береговой линии Днепра.

ТСН.ua выяснял, действительно ли это краска или другое вещество, которое якобы кто-то разлил вдоль берега.

Реклама

Берег Днепра. Фото: Telegram «Оболонь Киев»

Зеленый «сюрприз» с Киевского моря

По словам эколога Александр Соколенко, светло-бирюзовые полосы, которые заметили на берегу, могут быть фитопланктоном — одноклеточными водорослями, которые в большом количестве размножаются летом на Киевском водохранилище.

Он объясняет, что с начала лета и до осени на водохранилище происходит цветение воды, а «окрашенные» берега — следствие этого цветения.

«Из-за того, что водоем искусственный — вода в нем застаивается. Там слабое или вообще отсутствует течение, малая глубина, а площадь большая. Все эти факторы под воздействием солнечной радиации позволяют одноклеточным водорослям активно размножаться. Как результат: в воде накапливается огромная биомасса водорослей, а вода становится зеленой и с затхлым и неприятным запахом», — рассказывает Александр Соколенко.

Из Киевского моря течет в Днепр

Именно поэтому Киевское водохранилище зеленеет с середины лета и до его конца. Оно покрывается зеленым слоем из фитопланктона.

Реклама

«Когда происходят сбросы воды по плотине Киевской ГЭС, то водоросли вместе с водой попадают в Днепр. В зависимости от интенсивности этих сбросов масса водорослей попадает в русло Днепра за Вышгородом и достигает Киева», — объясняет Соколенко.

Эколог добавляет, что фитопланктон легкий, поэтому плавает на поверхности воды.

«Если уменьшается сброс воды по плотине Киевской ГЭС или увеличивается сброс воды на Каневской ГЭС, то тогда происходит падение уровня воды в Киеве, где-то до метра. Водоросли, которые плавают у берега, остаются на его поверхности. Тогда и образуются такие цветные полосы на песке», — объясняет эколог.

Почему «бирюзы» больше на Оболони

Александр Соколенко объясняет, почему «бирюзовых» полос больше на Оболони, чем, например, в Гидропарке.

Реклама

«После интенсивного сброса воды из водохранилища рядом с ним в воде большая концентрация водорослей. А уже дальше они размываются в ее толще. И в районе Гидропарка или Жукова острова зелени значительно меньше», — отмечает эколог.

Сколько еще продлится «покраска» берегов

Специалист объясняет, что когда воду сбросили, то фитопланктон остается на том месте, где он был на момент сброса. И в результате им закрашивается береговая линия реки.

«Процесс фотосинтеза, который способствует размножению водорослей, сейчас уже сходит на нет. Наступает осень, день становится короче и водоросли перестают размножаться. Вся эта биомасса начинает погибать. И ее водой или ветром может в большом количестве выносить на берег. Думаю, что вдоль Киевского водохранилища таких цветных полос еще больше, чем заметили на Оболони», — добавляет эколог.

Соколенко добавляет, что на активное размножение водорослей влияет загрязнение воды, в частности, фосфатами.

Реклама

«Такие реки, как Тетерев, существенно загрязнены различными промышленными и бытовыми стоками, и это дополнительно способствует „цветению“ воды в Днепре. Или когда в воду вместе с дождевыми паводками попадают азотные удобрения», — говорит эколог.

Есть ли в этом опасность

Относительно безопасности такой расцветки берегов эколог говорит, что огромное количество водорослей, которые размножаются на водохранилище, не является естественным для реки Днепр.

«На Киевском водохранилище цветение воды часто приводит к гибели рыбы. Из-за большого количества водорослей значительно снижается уровень кислорода и рыба может погибать. Особенно, если длительное время фиксируется жаркая погода. Что касается людей, то водоросли достаточно токсичны. Если человек купается в реке и видит их, то воду из такой реки желательно не брать в рот. От этого человек не умрет, но может иметь определенные кишечные расстройства. Ну и собственно, если ты зайдешь в такую воду, то выйдешь из нее зеленым», — заключает Александр Соколенко.