Берегут мышей от стресса: во "Львовской зализныци" прокомментировали, зачем их работники в снегу косили траву

Берегут мышей от стресса: во "Львовской зализныци" прокомментировали, зачем их работники в снегу косили траву

Во "Львовской зализници" говорят, что и дальше будут косить в снегах.

На Закарпатье железнодорожников заставили обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на снег, которого намело выше колена. Во "Львовской зализныци" говорят, что их работники косят траву во время снега, чтобы уберечь от стресса мышей и ежей.

Об этом 3 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вынуждены косить в снегу, чтобы не получить выговоры

Сотрудники "Укрзализныци" говорят, что и сами не понимают, почему их в снег заставили косить кустарники. Они рассказали, что задание получили от руководства еще в январе, когда именно начало мести. Через месяц, проваливаясь в снег, прошли с косилками вдоль путей почти 10 километров.

"Трудно, тяжело работать. Видите, что невозможно ноги вытащить из снега", — говорит работник "Укрзализныци" Ярослав Русин.

Люди признаются, что если бы не выполнили приказ руководства, могли бы получить выговоры.

На Закарпатье железнодорожников заставили обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на снег | Новости Украины

И такое не только в Закарпатье. Железнодорожников с косилками в январе видели и на Полтавщине, и на Львовщине. Зрелище изумило окружающих.

Во "Львовской зализныце" говорят, что их работники и дальше будут косить в снегах

Однако во "Львовской зализныце" убеждены, что зима для обрезки кустарников на путях подходит как нельзя лучше.

Там объяснили, что с весны до осени ремонтируют колеи и на кошение времени просто не хватает. А зимние работы, мол, берегут от стресса мышей и ежиков

"Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну", – говорит спикер "Львовской зализныци" Андрей Везденко.

Закарпатских железнодорожников объяснения руководства не убеждают. Ибо такая работа зимой для них – новость.

Косить, говорят железнодорожники, будут до весны. А ведь надо убрать еще почти 70 километров вдоль путей. И опасаются, что в марте все придется начинать сначала. Потому что сейчас обрезают только верховья кустарников, а остальное надежно спрятано под снегом.

Напомним:

На Закарпатье несколько работников возле железнодорожных путей косили сорняки, стоя по колено в снегу.

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