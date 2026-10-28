"Берем 12, а тратим 35": Зеленский откровенно рассказал о катастрофическом дефиците ракет к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о проблемах с поставкой ракет к системам Patriot из США. По его словам, объемов поставок от США недостаточно для защиты от российской баллистики. Украина вынуждена буквально еженедельно собирать новые ракеты к ПВО по всему миру, чтобы спасать жизнь граждан.

Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями медиа 27 октября, сообщили корреспонденты ТСН.

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Зеленский отметил, что проблема с поставкой средств к ПВО касается не только ракет для Patriot.

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США передали Украине часть ракет к ПВО

«Этот вопрос шире, чем просто ракеты для Patriot. Речь идет о значительном дефиците NASAMS — они также входят в пакет, который мы ожидали от Соединенных Штатов, и который оплатили европейцы, поскольку это все в рамках программы PURL. Частично в пределах PURL США нам отправили. Поэтому мы очень благодарны партнерам», — сказал президент.

Он пояснил, что программа PURL охватывает широкий перечень вооружения, в том числе 20-миллиметровые снаряды для F-16, HIMARS, ракеты Patriot и AIM. Украина закупает у США значительное количество вооружения, а европейские страны оплачивают эти поставки. По словам Зеленского, в большинстве своем этот механизм работал должным образом.

Сколько ракет к Patriot получает Украина ежемесячно

«Но в некоторых случаях, особенно с Patriot, это большой вызов. 12 ракет в месяц, в среднем — вот, что мы получаем в 2026 году», — сообщил глава государства.

В то же время Зеленский рассказал, что Украина ищет альтернативные пути получения ракет, в частности, ведет переговоры с другими странами, преимущественно европейскими. Он отметил, что каждый день работает на двустороннем уровне с отдельными государствами, однако не может называть их, поскольку они также находятся под внутренним давлением из-за ограниченных запасов вооружения.

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«И когда есть положительное решение с той или иной страной, мне дают 5, 10, 20 или 2 ракеты — я очень благодарен. Я сегодня живу в таких обстоятельствах, когда постоянно каждую неделю нужно собирать новые пакеты, новые ракеты, новую защиту. Нам это нужно каждый день — спасать жизнь наших людей от русских баллистических ракет. Нам нужно одобрение Соединенных Штатов. Вот и все», — объяснил президент.

Хегсет подписал не все документы по поставкам ракет для Patriot

По его словам, отдельные документы по поставкам ракет для Patriot находятся на столе министра обороны США Пита Хегсета. Зеленский предположил, что тот может считать, что подписал все необходимые документы, однако это не соответствует действительности.

«Возможно, он думает, что подписал все, но это не так», — сказал президент.

«Это потому, что есть пакет от Соединенных Штатов, где 12 ракет, и он его подписал. Прекрасно. Но я использовал в этом месяце 35. И вопрос касается 23, которые я нашел по другим направлениям. Когда мы разговаривали с президентом Трампом в Нью-Йорке, я попросил его: „Дайте мне зимний пакет“. Я сказал ему: „Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас“. Я назвал количество ракет и сказал, что если вы мне дадите, то никаких НПЗ мы не будем бить. Он спросил меня, где их взять. И я сказал ему, в каких странах это есть. А он сказал, что они приложат все усилия, но им нужны ракеты, потому что их у них не очень много», — пояснил Зеленский.

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Задержка поставок ракет к Patriot от США — что известно

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что США поставляют Украине только 12 ракет Patriot в месяц. Часть уже оплаченных Украиной поставок до сих пор не согласована.

По данным The Washington Post, поставки ракет к Patriot Украине от партнеров задерживаются из-за отсутствия разрешения от США: Хегсет до сих пор не подписал документы, хотя официально и не отклонил заявки. Поскольку оружие американского производства подпадает под экспортный контроль, его передача другим государствам требует согласия Вашингтона.

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